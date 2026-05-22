Нашествие мошек в Украине: врач рассказала, чем они опасны и как защититься

Она посоветовала не чесать место укуса.

Укусы мошек могут быть опаснее укусов комаров и приводить к осложнениям. Об этом в эфире"Киев 24" сказала врач-аллерголог Майя Руселевич, отвечая на вопрос об активизации насекомых в Украине, в частности, в Черниговской области.

Она рассказала, что при укусе выделяется вещество, на которое реагирует организм. В результате у человека может возникнуть различная аллергическая реакция. Более сильная реакция бывает, в частности, у маленьких детей, пожилых людей и людей, страдающих аллергией или бронхиальной астмой.

"Когда это вещество, токсины, попадают в организм, у нас выделяется много биологически активных веществ. И в зависимости от того, куда укусило насекомое и в каком состоянии находилась иммунная система в момент укуса, будет реакция", – сказала Руселевич.

Врач также отметила, что в случае укуса в веко отек может распространяться очень быстро. Кроме того, по сравнению с укусом комара, укус мошки в целом более болезненный, вызывает больший отек и более сильную реакцию организма.

Как защититься от укусов насекомых

Аллерголог отметила, что для защиты от насекомых, в частности мошек, можно:

наносить репелленты (специальные средства);

носить белую одежду с длинными рукавами и брюки;

не использовать сладкие духи.

Она также подчеркнула, что если чесать место укуса, то внутрь может попасть бактериальная инфекция.

Если насекомое все же укусило

Как отметила Руселевич, если насекомые все же укусили, то по возможности нужно помыть этот участок кожи с мылом. Далее – приложить что-нибудь холодное к месту укуса, чтобы снять отек.

Если процесс распространяется и появляется зуд, то можно применить специальные кремы или спреи, которые уменьшают раздражение.

Врач также подчеркнула, что если от укуса насекомого нарастает отек, повышается температура, ухудшается общее самочувствие, то нужно обращаться за помощью к врачу.

Аллергический "взрыв" в Японии

Как сообщалось, в Японии обостряется проблема сезонной аллергии, которая уже приобрела масштабы национального кризиса. Симптомы средней и тяжелой степени наблюдаются у около 43% населения.

Причиной этого называют лесную политику, введенную более 70 лет назад, – из-за пыльцы, которая каждую весну массово распространяется из лесных массивов и достигает городов. Так, миллионы японцев ежегодно вынуждены носить маски и принимать антигистаминные препараты, а сенная лихорадка или аллергический ринит стала одной из главных проблем здравоохранения.

