Бессонница опаснее плохого питания: ученые назвали риски

Опаснее плохого сна разве что курение, говорят ученые.

Плохой сон может сокращать продолжительность жизни больше, чем другие факторы, такие как плохое питание, отсутствие физических упражнений и одиночество. Об этом свидетельствует новое исследование, проведенное в Университете здравоохранения и науки Орегона (OHSU), пишет Foxnews.

В статье рассказывается, что в исследовании, которое вышло в журнале Sleep Advances, ученые проанализировали данные опроса Центров по контролю и профилактике заболеваний США по всей стране, определив тенденции, связанные со средней продолжительностью жизни по округам.

Им удалось выяснить, что недостаток сна приводит к более высокому риску смертности в каждом штате США и по своему влиянию на здоровье уступает только курению.

Видео дня

Доктор философии, доцент и директор Лаборатории сна, хронобиологии и здоровья в Школе медсестер OHSU, старший автор исследования Эндрю Макхилл отметил, что он не ожидал, что сон будет "настолько сильно коррелировать" с продолжительностью жизни.

"Мы всегда считали, что сон важен, но наше исследование действительно подтверждает это мнение: люди действительно должны стремиться спать от 7 до 9 часов. Это исследование показывает, что нам нужно уделять приоритетное внимание сну по крайней мере так же, как тому, что мы едим или как мы занимаемся спортом", – сказал он.

Психиатр и владелец клиник Amen Clinics в Калифорнии доктор Дэниел Амен подчеркнул важность сна для функционирования мозга и долголетия.

"Сон очень важен. Когда вы спите, ваш мозг очищается и промывается. А если вы не спите от 7 до 9 часов ночью, ваш мозг выглядит старше, чем вы есть на самом деле – кровоток меньше, и это усиливает воспаление. Тогда мозг не имеет достаточно времени, чтобы избавиться от токсинов, которые накапливаются в течение дня", – сказал он.

Врач предупредил, что недостаток сна может привести к принятию плохих решений и запустить замкнутый круг проблем.

"Когда снижается активность в лобных областях мозга, вы не только чувствуете усталость, но и сильнее хотите есть и чаще принимаете неправильные решения. Что, конечно, вызовет у вас стресс, и тогда вы будете плохо спать следующей ночью", – сказал он.

Чтобы поддержать здоровье мозга и долголетие, доктор Эймен советует начать с небольшого шага – ложиться спать хотя бы на 15 минут раньше.

"Старайтесь сознательно не отвлекаться на Netflix или телефон", - посоветовал он.

Ранее УНИАН писал, сколько нужно спать ночью. Отмечалось, что идея о том, что необходимо спать по восемь часов в сутки, это своего рода миф, и разным людям нужно разное количество часов сна – семь, восемь или девять. Частично это обусловлено генетикой, а также возрастом и состоянием здоровья. Кроме того, указывалось, что жизненно важно и качество сна.

Вас также могут заинтересовать новости: