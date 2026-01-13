Определенную еду и напитки нельзя употреблять вместе с кофе.

Кофе пьют многие люди - черный или с молоком, домашний или тот, что куплен в кофейне. Однако не все знают, с чем нельзя пить кофе - издание Health опубликовало список из шести продуктов, которые лучше употреблять отдельно.

Что не усваивается вместе с кофе - перечень продуктов

Миллионы людей пьют кофе ежедневно, но есть то, что нельзя добавлять в кофе, а также есть вместе с ним, иначе можно спровоцировать расстройство желудка или помешать организму усваивать полезные вещества. В Health перечислили запрещенные продукты и жидкости, которые плохо сочетаются с кофе.

Цитрусовые

Видео дня

Первое, с чем нельзя пить кофе - апельсины, мандарины и другие цитрусовые. Исследования показали, что употребление напитка вместе с такими фруктами может вызвать расстройство ЖКТ, тошноту, вздутие и изжогу. Кроме того, кислота в составе цитрусовых способна изменить вкус кофе и придать ему горечи.

Красное мясо

Свинина, говядина, баранина и другие виды красного мяса - отличный источник железа, но кофе влияет на то, как этот элемент усваивается организмом. Ученые из Корейского национального исследования здоровья и питания выяснили, что если запивать, например, стейк напитком, его польза для здоровья снижается.

Молоко

Именно молоко укрепляет кости, улучшает функционирование мышц, скорость выработки гормонов и свертываемость крови. Этот продукт насыщает организм кальцием - всего в одной чашке обезжиренного продукта содержится 23% от суточной нормы для взрослого человека.

Однако кофе с молоком, наоборот, снижает усвоение полезного элемента. Весь кальций, который организм не усвоил, выйдет с мочой. Исследования показали, что если уровень будет высоким, это может привести к повышенному риску возникновения камней в почках и проблем с костями. Если вы любите добавлять молоко в кофе, придется восполнять норму кальция с помощью других продуктов.

Жареное

Немногие знают, что не усваивается вместе с кофе любая жареная пища - по мнению ученых, если пить больше трех чашек в день, то можно столкнуться с дислипидемией - об этом пишет NMCD Journal. Это состояние, при котором уровень жира в крови будет аномально высоким. Так иногда происходит, если совмещать кофе с жареной пищей, причем, в больших количествах.

Сухие завтраки

Многие "быстрые" завтраки с большим количеством злаков богаты цинком, однако кофе может препятствовать усвоению этого компонента. Хотя в настоящее время нет исследований, которые бы подробно рассматривали взаимосвязь между потреблением кофе и усвоением питательных веществ из обогащенных витаминами сухих завтраков, возможно, лучше разделить эти два продукта. Об этом сказано в исследовании, опубликованном в журнале MDPI.

Продукты с высоким содержанием натрия

Кофе содержит множество биологически активных соединений, которые напрямую влияют на кровяное давление . Исследования показывают, что употребление 1-3 чашек кофе в день вряд ли окажет негативное воздействие на уровень кровяного давления.

Однако чрезмерное потребление кофеина может усугубить гипертонию (высокое кровяное давление) - об этом сказано в журнале Sciencedirect. Многочисленные исследования неоднократно доказывали прямую корреляцию между потреблением натрия и артериальным давлением. Поэтому, возможно, стоит употреблять кофе с осторожностью, особенно если вы едите продукты с высоким содержанием натрия.

При этом врачи утверждают, что можно сочетать хлеб с кофе - есть шанс таким образом уменьшить количество жира в области живота. Также допустимо употреблять вместе с горячим напитком ягоды, овсянку и миндаль.

В целом, специалисты рекомендуют учитывать количество железа, кальция и цинка в продуктах, потому что кофе может мешать их усвояемости. Кроме того, напиток лучше употреблять за 3-4 часа до еды утром или днем, и не превышать дозу. Взрослому человеку, по мнению Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) можно пить примерно 4 или 5 чашек кофе в день.

Вас также могут заинтересовать новости: