Чтобы избежать переломов в старшем возрасте, важно следить за питанием.

Чай и кофе имеют разные преимущества для здоровья, но, как подтвердили недавно ученые, чай все же несколько полезнее для костей, пишет The Washington Post.

Учёные из Университета Флиндерса в Австралии провели исследование остеопоротических переломов, в котором приняли участие почти 10 000 женщин в возрасте от 65 лет. Ученые фиксировали количество чая и кофе, которое потребляли участницы, а также определяли при этом минеральную плотность шейки бедренной кости, которая часто подвергается переломам. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nutrients.

Исследователи заметили, что через 10 лет у тех, кто употреблял чай, плотность шейки бедренной кости была несколько выше, чем у тех, кто пил кофе.

"Мы точно не знаем, почему чай кажется более полезным, чем кофе, однако, исходя из имеющихся исследований клеток, это потенциально может быть связано с тем, что чай содержит такие соединения, как катехины, которые могут стимулировать клетки, образующие костную ткань, и, следовательно, приводить к увеличению минеральной плотности костей", - пояснил соавтор исследования Райан Лю.

Но, как отмечается, более высокая минеральная плотность костей у тех, кто пил чай, не была слишком впечатляющей.

"Это правда, что чай имеет небольшую пользу, связанную с минеральной плотностью костей, но эта разница настолько мала, что клинически она может не иметь большого значения", - сказал профессор эндокринологии, диабета, питания и контроля веса в Медицинской школе Чобаняна и Аведисяна Бостонского университета Майкл Холик, который не участвовал в исследовании.

По словам медицинского директора Центра метаболических заболеваний костей и остеопороза Кендалл Моузли, низкая минеральная плотность костей увеличивает риск развития остеопороза и прогрессирующего истончения костей с возрастом, что делает человека более склонным к переломам.

Что касается кофе, то исследователи наблюдали пороговый эффект: умеренное потребление этого напитка - около двух-трех чашек в день - не имело негативного влияния на минеральную плотность костей, но употребление пяти и более чашек вызывало более низкий уровень этого показателя. У тех, кто пил кофе и алкоголь, также наблюдалась более низкая минеральная плотность шейки бедренной кости.

Важно сказать, что об употреблении чая или кофе участники исследования сообщали самостоятельно.

"Исследователи спрашивали о количестве чашек, но не о типе, способе заваривания, размере чашки или крепости напитка", - отметила доцент Йельской школы медицины Аника Анам, которая не участвовала в исследовании.

Также исследователи учли использование перорального эстрогена (гормональной терапии, которая может укреплять кости), но не учли трансдермальный эстроген в виде пластырей. Поэтому были учтены не все факторы, которые влияют на костную прочность, отмечается в статье.

Стоит ли переходить с кофе на чай

Это не обязательно, говорят эксперты.

"Существует много исследований о влиянии кофеина на плотность костей, и их результаты часто противоречивы", - отметила Анам.

Например, некоторые научные работы свидетельствуют о положительном влиянии кофе, в частности исследование 2016 года среди корейских женщин в постменопаузе, вышедшее в Plos One, исследование 2018 года, опубликованное на страницах BMC Public Health. Они связывали употребление кофе со сниженным риском остеопороза. А метаанализ, опубликованный ранее в этом году, показал, что и чай, и кофе ассоциируются с уменьшением риска развития этого заболевания.

"Это исследование не говорит, что нужно перестать пить кофе или что кофе - это плохо. Просто есть определённые группы людей, у которых риск снижения плотности костей выше - например, те, кто употребляет много алкоголя или пьёт более пяти чашек кофе в день", - подчеркнул Лю.

Главный вывод: если вы пьете кофе, стоит следить за его количеством и не превышать две-три чашки в день. Это соответствует рекомендациям Управления по контролю за продуктами и лекарствами США, которое советует потреблять не более 400 мг кофеина в сутки - примерно три чашки кофе по 350 мл.

"Как и во всем, умеренность - лучший подход. Исследование фактически показывает, что несколько чашек кофе в день не вредят костям", - подытожил Холик.

Что еще поможет сохранить кости крепкими

Кроме выбора между чаем и кофе, есть и другие эффективные способы поддерживать плотность костей.

1. Обеспечить достаточное поступление питательных веществ

"Я представляю кости как дом, который мы строим. Диета, богатая кальцием и витамином D, помогает построить крепкие кости и уменьшает риск переломов", - пояснила Моузли.

По данным Национального института здоровья США, взрослым в возрасте 19-70 лет нужно 600 международных единиц витамина D в день, а старшим людям - 800 международных единиц. Женщинам 19-50 лет рекомендовано 1000 мг кальция в сутки, после 51 года - 1200 мг. Мужчинам нужно 1000 мг до 71 года и 1200 мг после этого возраста.

Кальций содержится в молочных продуктах, а также в зеленых листовых овощах (капуста кейл, листовая капуста), сардинах с костями, в апельсиновом соке.

2. Добавить силовые нагрузки

Силовые и нагрузочные упражнения - пилатес, барре, прыжки, ходьба по лестнице, походы, упражнения с эспандерами - могут поддерживать минеральную плотность костей, особенно у женщин после менопаузы.

3. Не курить и ограничить алкоголь

Чрезмерное употребление алкоголя, курение и пища, усиливающая воспаление, могут ослаблять кости и повышать риск переломов.

Ранее УНИАН писал о 6 доказанных преимуществах семян чиа, среди которых - поддержание здоровья костей. Отмечалось, что этот продукт является хорошим источником кальция. Это особенно актуально для людей, которым противопоказаны молочные продукты. Оно также богато другими минералами, поддерживающими здоровье костей, в частности фосфором и магнием.

