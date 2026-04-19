Диетолог рассказала, что хлеб на закваске делает с артериальным давлением

В целом этот сорт хлеба является полезнее других.

Хлеб на закваске обладает уникальными преимуществами для здоровья, включая контроль уровня сахара в крови, улучшенное усвоение минералов и поддержку здоровья кишечника.

Как рассказала диетолог Морган Пирсон, этот сорт хлеба может даже улучшить состояние при высоком артериальном давлении, пишет Verywellhealth.

Почему хлеб на закваске поддерживает артериальное давление

Хлеб на закваске изготавливается посредством процесса ферментации с использованием дрожжей и молочнокислых бактерий. В ходе этого процесса белки в муке расщепляются на более мелкие соединения, называемые пептидами:

Видео дня

Исследования предполагают, что эти пептиды помогают блокировать ангиотензинпревращающий фермент (АПФ), который сужает кровеносные сосуді и повышает артериального давления. Это тот же механизм, на который воздействуют некоторые лекарства от гипертонии.

Исследования также показали, что хлеб на закваске, особенно приготовленный с использованием определенных штаммов молочнокислых бактерий, содержит более высокие уровни этих пептидов, ингибирующих АПФ, и соединения под названием ГАМК (гамма-аминомасляная кислота), чем обычный хлеб. Известно, что ГАМК оказывает успокаивающее действие на нервную систему, что также способствует снижению кровяного давления.

Однако, как отметила диетолог, эффект может быть незначительным. Она привела пример, что исследование с участием людей с метаболическим синдромом выявило умеренное снижение кровяного давления после двух месяцев употребления хлеба на закваске.

Ферментация снижает уровень сахара в крови

Процесс ферментации закваски снижает ее гликемический индекс, то есть вызывает более медленное повышение уровня сахара в крови после еды. Поддержание стабильного уровня сахара в крови со временем положительно сказывается на состоянии сердечно-сосудистой системы, особенно у людей с инсулинорезистентностью или метаболическим синдромом, выяснили исследования.

Тем не менее, как отметила диетолог, важно сохранять реалистичные ожидания: влияние хлеба на закваске на кровяное давление, по-видимому, в лучшем случае незначительно. Это не замена проверенным методам. Вместо этого рассматривайте хлеб на закваске как небольшую, полезную для сердца привычку, а не как самостоятельное решение.

Другие преимущества хлеба на закваске

Белый хлеб изготавливается из рафинированной муки и дрожжей, а это значит, что нет длительного процесса ферментации, который придает хлебу на закваске его питательные свойства. В результате белый хлеб содержит меньше полезных соединений и вызывает быстрый скачок уровня сахара в крови.

Цельнозерновой хлеб содержит больше клетчатки и питательных веществ, чем белый, но не проходит ту же ферментацию, которая производит пептиды и ГАМК.

Естественные кислоты и процесс ферментации в хлебе на закваске помогают сделать питательные вещества, такие как магний, цинк и железо, более биодоступными за счет снижения содержания фитиновой кислоты, соединения, которое блокирует усвоение минералов.

Хлеб на закваске также легче усваивается многими людьми. Кроме того, благодаря более низкому гликемическому индексу и лучшей усвояемости питательных веществ, он может косвенно способствовать здоровью сердечно-сосудистой системы.

Другие новости о пользе хлеба

Вас также могут заинтересовать новости: