Этот чай способен поддержать сердце, а также нормализовать артериальное давление.

Помимо вкуса и универсальности, этот популярный кофеиновый напиток обладает рядом полезных для здоровья свойств.

Поддерживает иммунитет

Как пишет Realsimple, растительные соединения в этом чае обладают антиоксидантными свойствами, которые укрепляют иммунитет. "Антиоксиданты работают, удаляя свободные радикалы в организме и борясь с повреждением клеток, что помогаетуменьшить воспаление и риск развития хронических заболеваний", - прокомментировала диетолог Джейми Адамс.

Исследование 2025 года показало, что употребление большего количества продуктов, богатых флавоноидами, включая черный чай, может снизить общую смертность и риск развития хронических заболеваний на 6–20%.

Улучшает концентрацию внимания и бдительность

Черный чай часто пьют с утра, чтобы получить заряд бодрости и энергии. Он содержит аминокислоту L-теанин. "L-теанин может повышать бдительность и когнитивные способности", - отметила Адамс.

Улучшает здоровье сердца

Полифенолы в черном чае полезны даже тем, у кого есть проблемы с сердцем, или тем, кто хочет избегать их употребления. "Всего две чашки в день могут обеспечить организм 400–600 миллиграммами флаван-3-олов, что является рекомендуемой суточной нормой для поддержания здоровья сердца", - сообщила Самина Каллу.

Эти растительные соединения поддерживают здоровье сердца, способствуя поддержанию здорового уровня холестерина и регуляции артериального давления.

Регулирует уровень сахара в крови

Если для вас регуляция уровня сахара в крови или профилактика диабета 2 типа являются главным приоритетом, черный чай также может сыграть вспомогательную роль.Отмечается, что это доказали научные исследования.

Поддерживает здоровье кишечника

Исследование 2023 года показало, что употребление черного чая связано с улучшением микрофлоры кишечника, поддерживая здоровье пищеварительной системы, а также со всеми другими преимуществами, связанными со здоровым микробиомом, включая иммунитет и здоровье мозга.

Способствует восполнению гидратации

Черный чай действительно может способствовать удовлетворению вашей ежедневной потребности в жидкости. "Черный чай может учитываться в вашем ежедневном потреблении жидкости. При умеренном употреблении кофеинсодержащие напитки, такие как чай, так же насыщают организм влагой, как и вода. Жидкость, которую вы получаете от чая, обычно перевешивает любой легкий мочегонный эффект кофеина", - объяснила Каллу.

