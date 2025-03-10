Существует множество людей, которые не представляют свой день без нескольких чашек кофе, чтоб получить заряд бодрости.
Ранее ми сообщали, как отмыть чашки от налета, который остался от кофе и чая.
Диетолог Кристин Драйер рассказала Eatingwell, чем можно заменить кофе и какой напиток бодрит с утра.
Чем заменить кофе - советы эксперта
По словам Драйер, черный чай не только даст необходимый кофеиновый заряд, но и обладает питательными качествами, которые способны повысить энергию и концентрацию.
Если говорить о том, какой напиток бодрит лучше всего, то черный чай будет стоять на вершине иерархии. Так, смесь English Breakfast содержит около 30-60 мг кофеина на чашку в 240 мл, тогда как Assam может содержать уже от 60 до 100 мг.
Кроме того, что чай является прекрасным вариантом, чем заменить кофе для бодрости, он еще и не вызывает нервозности благодаря аминокислоте L-теанина. Она смягчает резкий эффект кофеина.
L-теанин работает синергетически с кофеином, способствуя спокойной бдительности и улучшая концентрацию и когнитивные функции,
- объяснила Драйер.
Как показывают исследования, кофеин в сочетании с L-теанином улучшает память, концентрацию и продолжительность внимания, потенциально снижая риск снижения когнитивных способностей.
Дополнительным плюсом является огромное количество антиоксидантов в чае. Они помогают бороться с воспалением в организме и защищают от хронических заболеваний сердца и диабета 2 типа.
В частности, черный чай содержит полифенолы, такие как теарубигин, и класс флавоноидов, известных как катехины. Помимо противовоспалительных эффектов, эти антиоксиданты благотворно влияют на здоровье клеток и способствуют профилактике заболеваний.
Диетолог советует заваривать черный чай в течение трех-пяти минут, чтобы полностью раскрыть его вкус, аромат и полезные свойства.
"Более длительное заваривание извлекает больше кофеина, но также может сделать чай более горьким", - отмечает она.
Этот метод также позволит получить более крепкий напиток.
Важно помнить, что черный чай может быть опасным для людей с железодефицитной анемией.
"Черный чай содержит танины, которые могут мешать усвоению железа", — объяснила Драйер.
В связи с этим она рекомендует употреблять этот напиток между приемами пищи, а не во время еды. Это позволит удерживать уровень железа в пределах нормы.
"Хотя в черном чае меньше кофеина, чем в кофе, чрезмерное потребление кофеина может привести к тревожности, бессоннице, учащенному сердцебиению и проблемам с пищеварением", — предупреждает диетолог.
Согласно актуальным рекомендациям Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, стоит ограничивать потребление кофеина до 400 мг в день для большинства взрослых и до 200 мг в день во время беременности.