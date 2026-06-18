Специя №1 для здоровья мозга, сердца и кишечника: она есть на каждой кухне

Для повседневного рациона достаточно от половины до одной чайной ложки этой специи в день.

Диетологи назвали куркуму одной из лучших специй для укрепления здоровья благодаря содержанию куркумина - соединения с выраженными противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.

По словам экспертов, куркумин помогает бороться с окислительным стрессом и хроническим воспалением - процессами, которые связывают с развитием сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и нейродегенеративных нарушений, пишет Realsimple.

Влияние специи на мозг

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Специалисты отметили, что куркумин активно изучается в контексте профилактики возрастных изменений мозга. В частности, ученые исследуют его влияние на процессы, связанные с накоплением амилоидных и тау-белков, которые считаются признаками болезни Альцгеймера.

Хотя результаты исследований на людях пока остаются неоднозначными, некоторые данные свидетельствуют о том, что куркумин может оказывать умеренное положительное влияние на рабочую память и скорость обработки информации.

Как специя влияет на сердце

Эксперты также указали на потенциальную пользу куркумы для сердечно-сосудистой системы. Считается, что куркумин способен снижать воспаление в стенках сосудов и препятствовать окислению "плохого" холестерина, что является одним из ключевых факторов образования атеросклеротических бляшек.

По словам диетологов, регулярное употребление куркумы способствует поддержанию здоровья сосудов и снижению риска сердечных заболеваний.

Польза для кишечника

Еще одним важным преимуществом куркумина называют его влияние на пищеварительную систему. Исследования показали, что он может поддерживать целостность кишечного барьера и благоприятно влиять на состав кишечной микрофлоры.

Кроме того, куркумин связывают с ростом полезных бактерий и повышением разнообразия микробиома, что положительно отражается на иммунной системе и обмене веществ.

Почему куркуму лучше сочетать с черным перцем

Диетологи напомнили, что организм усваивает куркумин довольно плохо. Чтобы повысить его биодоступность, специалисты посоветовали употреблять куркуму вместе с черным перцем.

Черный перец содержит пиперин - вещество, которое, по данным исследований, способно увеличивать усвоение куркумина примерно в 20 раз.

Также куркумин лучше усваивается вместе с жирами. Поэтому специалисты рекомендуют сочетать куркуму с продуктами, богатыми омега-3 жирными кислотами: лососем, сардинами, льняными семенами, семенами конопли и грецкими орехами.

Сколько куркумы можно употреблять

По словам экспертов, для повседневного рациона достаточно от половины до одной чайной ложки куркумы в день.

Добавлять специю можно в супы, каши, рис, овощные блюда, яйца, смузи, карри и популярный напиток "золотое молоко".

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