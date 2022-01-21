В KSE прогнозируют, что новая волна может начаться в стране уже в январе. Об этом свидетельствуют и данные статистики по количеству COVID-больных.

В последние дни в Украине растет заболеваемость коронавирусом. Так, в частности, сегодня суточный показатель превысил 20 тысяч впервые с ноября 2021 года. Одна из причин - постоянная мутация вируса и низкие темпы вакцинации.

Эксперты уверены, что достаточно высокой остается возможность введения нового локдауну в Украине уже этой зимой, пишет 24 канал.

По словам специалистов, коронавирус в 2022 году никуда не исчезнет, а продолжит мутировать. Так, анализ Киевской школы экономики также демонстрирует большую протяженность и мощность осенней Дельта-волны за весеннюю.

Отмечается, что разница между пиками в количестве госпитализированных, количества новых случаев и умерших для первой волны заболеваемости в 2021 году составляла 11 дней, а для второй осенней – около 15 дней, то есть увеличение составляет 27%.

Читайте такжеВ KSE спрогнозировали, будет ли угрожать COVID-19 Украине в течение 2022-гоИменно поэтому в случае подтверждения большей распространенности и большей устойчивости к вакцинам новый штамм Омикрон, обнаруженный впервые в ЮАР, может требовать еще большего охвата населения вакцинацией в 2022 году и внедрения дополнительных сдерживающих мер – продление системы адаптивного карантина.

"Случаев заражения штаммом "Омикрон" в Украине пока не так много. Мы говорим о том, что будут создаваться кластеры, где будет начинаться распространение заболеваемости в Украине. И это распространение может начинаться с любого региона. Например, во время волны Дельта первым регионом, который оказался в "красной зоне", стала Херсонская область, которая во время весенней волны показывала хорошие результаты", – отметил Юрий Ганиченко, руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE).

Аналитики уточнили, что сейчас в зоне потенциального риска находятся два украинских региона – Сумская и Ивано-Франковская, где коэффициенты выявления новых случаев составляют 24,8% и 22,1% соответственно при рекомендованных ВОЗ 5%.

Эксперты ВОЗ предположили, что пандемия коронавируса может перейти в форму сезонной болезни. Так, по планам ВОЗ до конца 2022 года будет вакцинировано 70% населения.

"Мы убеждены, что к концу 2022-го года ситуация с коронавирусом станет контролируемой и мы сможем значительно снизить количество случаев тяжелого течения болезни и смертей. Если мы достигнем отметки в 70% вакцинированных, то будем в кардинально другой ситуации с точки зрения эпидемиологии", – заявила глава экспертной группы ВОЗ Мария ван Керкхове.

Отмечается, что переход от пандемии к состоянию сезонного заболевания будет отличаться в каждой стране в зависимости от уровня иммунитета среди населения и уровня вакцинации. Но все же со временем COVID-19 может стать просто сезонной болезнью, которая уже не будет столь угрожающей для населения. Но для того, чтобы коронавирус стал эндемичным, необходимо иммунизировать 80 – 85% населения каждой страны. Лишь в таком случае существует возможность перехода в эндемическую фазу.

В KSE прогнозируют, что новая волна может начаться в стране уже в январе.

Ранее в Минздраве подчеркнули, что тенденции по распространение Омикрона в мире свидетельствуют о том, что Украина тоже не избежит новой вспышки коронавирусной болезни.

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