Значительно возросло количество новых выявлений среди детей. Больше всего новых случаев в Ивано-Франковской, Львовской областях, а также в Киеве.

За минувшие сутки, 20 января, коронавирус в Украине обнаружили в 20 156 человек. Известно, что среди пациентов 2 464 ребенка и 429 медработника. Также зафиксировано 150 летальных исходов, 4486 пациентов выздоровели. В больницы госпитализировали 2 226 человек.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро пятницы, 21 января.

Отметим, что в последние дни в Украине растет заболеваемость на коронавирус, суточный показатель превысил 20 тысяч впервые с ноября 2021 года. Значительно возросло количество новых выявлений и среди детей.

Читайте такжеВ Минздраве предупредили об особенностях "Омикрона": он заразнее, чаще болеют дети

Больше всего новых больных коронавирусом обнаружили на Ивано – Франковщине - более 2,4 тысячи. На Львовщине и в Киеве – более 1,5 и 1,9 тысячи соответственно.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

В целом за все время пандемии в Украине заболело 3 819 538 человек, из них 3 576 268 выздоровели, умерли 98 993.

Тест на коронавирус в Украине

Всего за сутки осуществили 109 562 тестирований, в частности методом ПЦР – 57 396. Тогда как методом ИФА – 6 577. А также провели 45 589 исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2.

Всего провели 17 389 831 ПЦР-тестирование.

Коронавирус в Киеве: данные на 21 января 2022

В Киеве за сутки COVID-19 обнаружили у более 1,5 тыс. человек, 12 больных умерли. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Киева Виталия Кличко.

Среди новых заболевших, по данным мэра, 864 женщины, 535 мужчин, а также 153 ребенка. Среди умерших - 6 женщин и 6 мужчин. В больницы госпитализировали за прошедшие сутки 59 больных COVID-19.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (281), Деснянском (213) и Оболонском (199) районах.

С начала пандемии в Киеве зафиксировано 350 тыс. 457 случаев COVID-19, 8 тыс. 413 человек скончались, выздоровели — 330 тыс. 030.

Вакцинация против коронавируса в Украине

За сутки в Украине 86 146 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 29 250 человек, вторую дозу – 34 905 людей, дополнительную дозу получили 736 человек, бустерную дозу – 21 255 человек.

От начала вакцинальной кампании привито 15 109 351 человек, из них получили первую дозу – 15 109 349 человек, получивших две дозы – 14 410 730 человек, получили дополнительную дозу – 11 941 человек, бустерную дозу – 167 360 человек. Всего проведено 29 699 380 прививок.

Вас также могут заинтересовать новости: