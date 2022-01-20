Инкубационный период COVID-19, вызванного этим вариантом, значительно короче - от 2 до 5 дней.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал об особенностях штамма коронавируса "Омикрон".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на брифинге.

Так, отличием "Омикрона" от предыдущих штаммов коронавируса является то, что инкубационный период заболевания, вызванного этим вариантом, значительно короче - от 2 до 5 дней, а передается он в 7 раз быстрее, чем штамм "Дельта".

Одним из симптомов, характерных для штамма "Омикрон", является боль в горле.

"Он регистрируется в примерно 50% случаев инфицирования "Омикроном", - отметил министр.

Кроме того, по сравнению с предыдущими штаммами, вследствие инфицирования "Омикроном" начали чаще болеть дети - в тех странах, где уже регистрируют большое количество больных, в частности, во Франции (почти 500 тыс. случаев ежедневно) и Италии (более чем по 250 тыс. в день).

По поводу готовности медицинской системы Ляшко отметил, что на сегодня занятость больничных коек с кислородом - 24%, то есть три из четырех коек с кислородом являются свободными. По его словам, наибольшая загруженность коек с кислородом - в Ивано-Франковской области - 45%.

Как сообщал УНИАН, 19 января в Украине было выявлено 18 479 больных COVID-19, с коронавирусной болезнью госпитализировали 2 151 человека, умер 131 человек.

Читайте такжеЖег волосы, насиловал, душил: киевлянка на 2 дня попала в плен к извергуСегодня, 20 января, Виктор Ляшко заявил, что в Украине началась новая вспышка COVID-19, эпицентр которой в западных областях. Он добавил, что в конце декабря - начале января в Украине за неделю регистрировали по 30 тысяч случаев заболевания, а на этой неделе только за два дня - 30 тысяч.

Наихудшая ситуация с распространением коронавирусной болезни наблюдается в Ивано-Франковской области. Минздрав просит Госкомиссию по ТЭБ и ЧС ввести в этой области "красный" уровень эпидемической опасности.

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