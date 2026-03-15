Даже всеми любимый картофель может сильно повысить уровень сахара в крови.

Картофель для украинцев – один из самых популярных продуктов на столе. Он появился в нашем рационе примерно 200–250 лет назад, но за это время стал почти таким же привычным продуктом, как паста для итальянцев. В то же время люди часто сомневаются, можно ли есть картофель при сахарном диабете и в каком виде он безопаснее.

Врач-гастроэнтеролог медицинской сети "Добробут" Людмила Федорченко объяснила в комментарии УНИАН, как этот продукт влияет на уровень глюкозы в крови, в каком количестве его можно употреблять и чем заменить картофель для диабетиков.

В каком виде можно есть картофель при сахарном диабете 1 типа

По словам врача, картофель действительно может повышать уровень сахара в крови, поскольку содержит значительное количество крахмала – быстрых углеводов, которые после употребления быстро расщепляются до глюкозы. В то же время этот продукт не является полностью запрещенным для людей с диабетом:

"При сахарном диабете 1 типа вопрос не в том, можно ли диабетику есть картофель. Главное – сколько углеводов он содержит и как правильно рассчитать инсулин".

Как объяснила медик, картофель содержит примерно 17–20 г углеводов на 100 г – где-то 1,5–2 хлебные единицы (ХЕ). "Картофель при диабете 1 типа учитывается как любой другой углеводный продукт: рассчитывается количество углеводов, подбирается болюс инсулина, учитывается гликемический индекс продукта. То есть он может быть частью рациона, если правильно рассчитывать количество", – подытожила она.

Иными словами, человеку с диабетом важно не делать картофель основной частью тарелки. Оптимальной порцией, по мнению гастроэнтеролога, считается примерно 100–150 граммов на один прием пищи, ведь большие порции могут значительно повышать гликемическую нагрузку.

"Употреблять этот продукт лучше до 3–4 раз в неделю, желательно вместе с белком и овощами. При этом картофель лучше запекать кусочками в кожуре, отваривать или добавлять в салаты, а вот от пюре или жареного лучше воздержаться", – посоветовала врач.

Можно ли есть картофель при сахарном диабете второго типа

Врач объяснила, что при сахарном диабете второго типа картофель также не является полностью запрещенным, но все же нужно понимать, какой картофель подходит для диабетиков, внимательнее контролировать порции и способ приготовления.

"У людей с ЦД2 есть инсулинорезистентность, поэтому глюкоза после продуктов с высоким содержанием крахмала может повышаться быстрее и дольше оставаться на рискованном уровне".

Многие люди спрашивают, можно ли картофельное пюре при сахарном диабете – поскольку это едва ли не самое любимое блюдо украинцев. На это Федорченко отметила, что это блюдо лучше частично заменить другими гарнирами, которые имеют более низкую гликемическую нагрузку или содержат больше клетчатки.

Среди продуктов, чем заменить картофель при диабете, врач выделила:

крупы и зерновые: гречку, булгур, киноа, перловку, бурый рис;

бобовые;

батат;

овощные гарниры: баклажаны, кабачки, цветную капусту;

брокколи;

цельнозерновые макароны.

Такие продукты помогают поддерживать более стабильный уровень глюкозы в крови и дольше обеспечивают чувство сытости.

В каком виде можно есть картофель при сахарном диабете

Не менее важно, по словам врача, то, как готовить картофель для диабетиков, поскольку некоторые блюда из картофеля могут вызывать более резкое повышение уровня глюкозы.

Например, пюре, жареный картофель, картофель фри или драники обычно вызывают быстрый скачок сахара. Зато вареный картофель, запеченный в кожуре или охлажденный после приготовления, повышает уровень глюкозы более постепенно.

Эксперт связывает это с тем, что во время охлаждения часть крахмала переходит в так называемое резистентные состояние. Такой крахмал усваивается организмом медленнее, поэтому гликемическая реакция может быть более мягкой.

Также важно сочетание картофеля с другими продуктами. Если есть его вместе с белком – например, рыбой, мясом или яйцами – клетчаткой из овощей или жирами, такими как оливковое масло, уровень глюкозы повышается медленнее, чем когда картофель является единственным блюдом.

Еще один традиционный вариант – отварной картофель "в мундирах", который можно подать с небольшим количеством йогурта или сметаны. В таком виде он может быть частью сбалансированного рациона даже для людей с сахарным диабетом.

справка Людмила Федорченко гастроэнтеролог Людмила Федорченко - гастроэнтеролог медицинской сети "Добробут". Выпускница Национального медицинского университета имени А. Богомольца. Постоянно повышает квалификацию, участвует в профильных конференциях, курсах тематического усовершенствования и образовательных мероприятиях с участием украинских и международных специалистов, выступает экспертом для медиа.

