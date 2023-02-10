Там отметили, что война вызвала не только нехватку лекарств и медперсонала, но и создала серьезную угрозу психическому здоровью населения.

Из-за продолжающейся войны четверть населения Украины находится под угрозой развития тяжелого психического заболевания.

Как заявил спецсоветник Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мишель Казачкин, война в Украине привела не только к нехватке лекарств и медперсонала, но и создала серьезную угрозу психическому здоровью населения, передает Reuters.

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"В настоящее время каждый четвертый человек в Украине подвержен риску серьезных психических заболеваний", - сказал Казачкин.

Комментируя недавний визит в Днепр, он сказал, что видел десятки военных, госпитализированных с "острой тревогой, депрессией и психическими расстройствами".

"Психическое здоровье становится преобладающей проблемой общественного здравоохранения в Украине, - отметил он. - Война и ее последствия привели к увеличению употребления законных и незаконных психотропных веществ".

ВОЗ о войне в Украине

в Ноябре прошлого года в ВОЗ заявили, что из-за попыток России уничтожить энергетику Украины под угрозой этой зимой окажутся жизни миллионов украинцев.

"Половина инфраструктуры украинской энергетики повреждена или уничтожена. Это уже влияет на систему здравоохранения и на здоровье людей. Проще говоря, этой зимой перед людьми встанет вопрос выживания", - сказал тогда глава европейского отделения ВОЗ Ханс Хенри Клюге.

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