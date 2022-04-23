В организации констатировали, что мишенями нападений российских оккупантов становятся медицинские учреждения,персонал и пациенты.

С момента широкомасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля было совершено 162 атаки на украинские медучреждения.

Об этом сообщили в ВОЗ.

"Атаки на здравоохранение нарушают международное право и угрожают жизни. Медицинские работники, больницы и машины скорой помощи никогда не должны становиться мишенями", - отметили в ВОЗ.

Там сообщили, что в результате атак с 24 февраля по 16 апреля 52 человека получили ранения и 73 человека погибли.

В организации констатировали, что мишенями нападений российских оккупантов становятся медицинские учреждения, транспорт, персонал, пациенты, материалы и склады.

Региональный директор ВОЗ в Европе Ханс Генри Клюге заявил, что ВОЗ работает над тем, чтобы медицинские товары доставлялись в города и поселки по всей Украине, несмотря на атаки.

"Мир - единственный путь вперед. Я вновь призываю Российскую Федерацию остановить войну", - заявил генсек ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

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