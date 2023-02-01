Он рассказал, что сейчас украинцы находятся на стадии злости, гнева, ярости и депрессии из-за полномасштабной агрессии РФ.

Длится 12 месяц масштабной войны. Адаптироваться к происходящему становится все сложнее. Враг терроризирует массированными атаками, поэтому мы не чувствуем себя безопасно даже дома. Ведь никто не гарантирует безопасность, наличие электричества, воды, связи и сети – вещей, которые раньше были под нашим контролем.

Как справиться с потерей контроля из-за войны, можно ли принять непростую реальность и что мы можем контролировать даже в условиях полномасштабной войны, в эфире "Сніданку з 1+1" рассказал психотерапевт Олег Чабан.

Прежде всего он рассказал о том, что украинцы получили из-за войны: мы начали ценить то, о чем раньше даже не задумывались, — дом, теплую воду, друзей, наличие света. Это называется посттравматический рост.

Ведущая Людмила Барбир отметила, что сейчас многие вещи в своей жизни украинцы не способны контролировать из-за постоянных атак РФ. Поэтому она спросила Чабана, как себя перестроить так, чтобы это не выливалось в переживания. Психотерапевт обратил внимание на тот факт, что человек действительно может что-то потерять, но нужно сразу оценивать, а что же он получил, что осталось. В качестве примера он назвал ситуацию, когда женщина, например, потеряла работу. Но перед ней открылись новые возможности: а возможно, время стать мамой, уделить время себе, наконец выспаться.

Также Чабан рассказал, что сейчас украинцы находятся на стадии злости, гнева, ярости и депрессии из-за полномасштабной агрессии РФ. Кроме того, он посоветовал запускать вокруг себя лишь положительные события: "Это бумеранг: что мы запускаем, то и получаем".

Психотерапевт о стадиях восприятия войны украинцами

Ранее психотерапевт Спартак Суббота рассказал, что самая сложная стадия - стадия тревоги - уже пройдена. И сейчас уже стадия адаптации к войне: часть людей уехала за границу, а часть - приспособилась и находится в своеобразном "мобилизованном" состоянии постоянно. А третий этап - истощение наступает лишь тогда, когда человек не смог выдержать нагрузки.

Эксперт посоветовал строить собственные планы каждому человеку, беречь свое психологическое и физическое здоровье, но и помогать ВСУ.

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