По оценке ВОЗ, этой зимой еще 2-3 млн украинцев могут покинуть свои дома "в поисках тепла и безопасности".

Из-за попыток России уничтожить энергетику Украины под угрозой этой зимой окажутся жизни миллионов украинцев.

Такое заявление сделал глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Хенри Клюге, передает Би-би-си.

"Половина инфраструктуры украинской энергетики повреждена или уничтожена. Это уже влияет на систему здравоохранения и на здоровье людей. Проще говоря, этой зимой перед людьми встанет вопрос выживания", - сказал Клюге.

По оценке ВОЗ, зимой еще 2-3 млн украинцев могут покинуть свои дома "в поисках тепла и безопасности". Жителям страны в условиях отсутствия отопления и света больше обычного грозят инфекции дыхательных путей, грипп и коронавирус.

Из-за российских ударов по энергетике, по словам представителя ВОЗ, уже сейчас сотни больниц и других учреждений системы здравоохранения не могут нормально работать - нет или не хватает электричества и воды.

По словам Клюге, родильным домам необходимы инкубаторы, банкам крови нужны холодильники, а палатам интенсивной терапии - вентиляторы, и все это требует энергии.

Клюге также сказал, что ВОЗ беспокоит судьба 17 тыс. пациентов с ВИЧ в Донецке, у которых скоро могут закончиться жизненно необходимые антиретровирусные препараты.

Большая часть Донецкой области находится под контролем России, и Клюге призвал к созданию гуманитарного медицинского коридора во все недавно отвоеванные и оккупированные районы.

Также растет беспокойство по поводу увеличения случаев инфицирования коронавирусом.

"Из-за низкого уровня вакцинации, не говоря уже о бустерах, у миллионов украинцев ослабевает или отсутствует иммунитет к ковиду", - отметил Клюге.

Удары РФ по энергетике Украины

В октябре и ноябре энергосистема Украины подверглась массированным ракетным атакам российских оккупантов. По экспертным оценкам, сейчас в Украине разрушено или повреждено 50% объектов энергетической инфраструктуры.

При этом в Минэнерго уверяли, что ситуация с энергоснабжением в стране контролируемая. В то же время украинцев призывают систематически экономить электроэнергию.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что больше всего проблем с электроснабжением имеют Киев и область, Одесса и область, Харьков и область.

Запорожская АЭС, которая производила более 25% электричества в Украине, сейчас фактически не работает. В минувшие выходные она вновь подверглась обстрелам.

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