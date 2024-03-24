Улучшая соблюдение диетических рекомендаций, человек может снизить риск развития хронических заболеваний и продлить продолжительность здоровой жизни

Исследователи из Департамента наук о питании штата Пенсильвания выяснили, что употребление одного авокадо в день может улучшить общее качество диеты.

"Авокадо - это богатая питательными веществами пища, содержащая много клетчатки. Мы хотели выяснить, приведет ли регулярное употребление авокадо к повышению качества диеты", - сказала один из авторов исследования Кристина Петерсен, пишет Medicalxpress.

В исследовании приняли участие 1008 человек. "Мы обнаружили, что участники, которые съедали авокадо в день, значительно увеличили приверженность диетическим рекомендациям", - сказала Петерсен. Она пояснила, что это может помочь людям следовать рекомендациям по питанию и улучшить качество рациона.

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"Мы определили, что участники использовали авокадо в качестве заменителя некоторых нездоровых продуктов с высоким содержанием рафинированных зерен и натрия", - сказала Петерсен.

"Улучшая соблюдение диетических рекомендаций, мы можем помочь снизить риск развития хронических заболеваний и продлить продолжительность здоровой жизни", - отметила специалист.

Польза авокадо для здровья

Авокадо - едва ли не самый популярный суперфуд последних лет: если раньше большинство видело его разве что в сушах или как часть салата, сейчас - это одна из главных составляющих "здоровой тарелки", которую советуют употреблять для полноценного питания. При этом ученые выделили 7 нюансов употребления авокадо, о которых не все знают.

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