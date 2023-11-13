Диетологи рассказали, как это повлияет на здоровье - как сейчас, так и в будущем.

Диетологи поделились обоснованной истиной о том, как ежедневное употребление сливочного масла влияет на организм - как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Врач-диетолог Алисса Рамси отметила, что сливочное масло имеет некоторые питательные преимущества. "Сливочное масло является источником жира, который увеличивает усвоение жирорастворимых витаминов из других продуктов и может сделать еду или закуску более сытной", - объяснила она. Это означает, что если вы добавите в картофель немного сливочного масла, то оно поможет витамину А, содержащемуся в картофеле, лучше усваиваться организмом, пишет Parade.

При этом врач-диетолог Даниэль ЛаФата отметила, что со сливочным маслом не так все просто. Она рекомендовала людям с высоким уровнем холестерина избегать чрезмерного употребления масла. На самом деле, ЛаФата подчеркнула, что каждому полезно свести к минимуму потребление насыщенных жиров. "Все насыщенные жиры следует употреблять с осторожностью, поскольку они, как правило, являются более воспалительными", - отметила специалист.

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Оба диетолога отметили, что то, как масло влияет на здоровье, зависит насколько активен человек, есть ли у него какие-либо заболевания, каков его общий рацион и сколько масла он потребляет.

Рамси объяснила, что это также зависит от того, как используется масло. Например, если кто-то каждый день ест продукты, обжаренные на сливочном масле, это повлияет на него иначе, чем на человека, который ест жареные овощи с маслом. Если вы регулярно предпочитаете первое, Рамси сказала, что это может повлиять на уровень энергии: "Некоторые люди обнаруживают, что у них наблюдается спад энергии после еды, состоящей в основном из жиров с минимальным количеством углеводов или белков".

По словам ЛаФата, если вы едите много сливочного масла, это может привести к увеличению веса. "Потребление слишком большого количества может привести к увеличению веса, поскольку это калорийная пища", - объяснила она.

Со временем чрезмерное употребление сливочного масла может негативно повлиять на здоровье сердца, спровоцировав сердечно-сосудистые заболевания, сказала Рамси.

В целом же диетологи рекомендовали заменить сливочное масло оливковым, масло авокадо, кунжутным, или масло грецкого ореха.

Специалисты утверждают, что время от времени немного сливочного масла не причинит большого вреда организму, но если вы заметили, что потребляете его много, подумайте о том, чтобы сократить его ради своего сердца.

Чем заменить сливочное масло

Половина столовой ложки оливкового масла в день уменьшает риск смерти от рака и болезней сердца. Это стало еще одним подтверждением огромной пользы средиземноморской диеты. К такому выводу пришли эксперты Гарвардской школы общественного здравоохранения.

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