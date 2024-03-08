Диетологи детально рассказали, что можно есть при объемном питании и на какие продукты стоит обратить внимание.

Объемное питание - один из лучших способов похудения. Суть в том, чтобы есть больше, чтобы похудеть.

Диетологи Лори Барретт и Лиза Янг рассказали, что нужно делать, чтобы следовать этой тенденции, пишет Eatthis.com. "Объемное питание полезно для снижения веса, поскольку позволяет потреблять большие порции с меньшим количеством калорий. К продуктам большого объема относятся те, в которых много клетчатки и воды, что способствует насыщению и ощущению сытости", - объяснила Янг.

Употребляйте продукты с высоким содержанием воды

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Употребляя продукты с высоким содержанием воды, вы даете организму дополнительный источник воды, а не просто пьете ее. "Вода поможет энергетическому уровню и функционированию мозга, смазывать суставы, поддерживать температуру тела, помогать выводить отходы из организма и максимизировать физическую работоспособность", - отметила Барретт.

Положите на тарелку продукты с низким содержанием углеводов и высоким содержанием воды

Продукты с низким содержанием углеводов и высоким содержанием воды прекрасно помогают насытиться. Наполняя только половину тарелки, вы также избегаете лишних калорий и ускоряете усилия по снижению веса. По словам Барретт, примеры продуктов с высоким содержанием воды включают салат, огурцы, кабачки, сельдерей, помидоры, персики, клубнику, арбуз, апельсины и обезжиренное молоко.

Будьте внимательны к приготовлению пищи с высоким содержанием воды

При готовке легко увлечься дополнительными маслами и соусами. Вот почему Барретт рекомендует готовить такие продукты на пару. "Приготовление на пару может сохранить содержание воды в овоще таким, каким оно было в сыром виде, а запекание может привести к большему испарению", - объяснила она.

Комбинируйте продукты с высоким и низким содержанием воды

Сочетайте тунец с сельдереем, яйца с грибами и шпинатом, рис с цветной капустой.

Знайте содержание воды в пище, которую потребляете

Барретт советует обращать внимание на этикетку продукта с пищевой ценностью, где указан размер порции в граммах. После сложения граммов углеводов, жиров и белков в порции, вычтите сумму из общего размера порции (в граммах), а затем то, что осталось, разделите на общий размер порции. Это должно дать приблизительный процент воды в этом продукте.

Помните о важности нежирного или растительного белка

"Белок необходим для аминокислот, необходимых организму для работы и создания тысяч белков и ферментных реакций, чтобы тело функционировало наилучшим образом", - отметила Барретт.

Не забудьте включить жиры и углеводы

Помимо белка, углеводы и жиры также играют ключевую роль, когда речь идет о полноценном питании и похудении. Оба способствуют повышению уровня энергии, функции мозга, усвоению витаминов и выработке гормонов. Барретт предлагает: "Ограничивайте размеры порций для контроля веса и выбирайте источники необработанных углеводов и полиненасыщенных жиров, чтобы дополнить прием пищи".

Добавьте в рацион больше фруктов и овощей

Поступая так, вы добавляете клетчатку, которая помогает чувствовать себя сытым в течение более длительного периода времени. "Сосредоточьтесь на некрахмалистых овощах, включая брокколи, листовую зелень и цветную капусту, поскольку они низкокалорийны и богаты клетчаткой, витаминами и минералами", - предложила Янг.

Ограничьте или исключите ультраобработанные продукты

Помните о размерах порций ультраобработанных продуктов. Наслаждайтесь большими порциями продуктов и меньшими порциями продуктов, подвергшихся ультраобработке, чтобы избежать лишних калорий.

Не ешьте слишком много полезных жиров

Хотя полезные жиры, такие как авокадо, оливковое масло, кокосовое масло, рыба, яйца, оливки и семена чиа, важны, их избыток никогда не пойдет на пользу. Умеренность является ключевым моментом, как отмечает Янг: "Здоровые жиры очень калорийны, и их чрезмерное потребление может привести к увеличению веса".

Другие новости о похудении

Исследования показали, что люди, которые проходят от 10 000 до 12 000 шагов в день, имеют более низкий индекс массы тела и процент жира в организме. В то же время существует техника ходьбы, которая позволит вам сбрасывать лишние килограммы еще быстрее.

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