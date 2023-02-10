УНИАН назвал 7 продуктов-рекордсменов по содержанию калия, которые стоит добавить в ежедневный рацион питания.

Калий - один из четырех важнейших электролитов для организма человека. Этот микроэлемент нужен для нормальной работы сердечно-сосудистой системы, стабилизации водно-солевого баланса и поддержания нормального кровяного давления. У людей, которые употребляют недостаточно калия, часто отекают ноги, особенно в жару. Также недостаток калия приводит к сильной усталости и появлению судорог, нарушению работы всех внутренних органов.

УНИАН назвал 7 продуктов с рекордным содержанием калия. Ешьте их как можно чаще, и недостаток этого важнейшего элемента вам точно не грозит.

Сухофрукты

В порции сухофруктов весом 100 г содержится около 70% суточной нормы калия. Поэтому курагу, чернослив и изюм рекомендуется есть всем, кто хочет иметь здоровые сосуды. Особенно полезными сухофрукты считаются для пожилых людей.

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Белая фасоль

Белая фасоль - лидер по содержанию калия среди бобовых культур. 200 г фасоли содержит 50% суточной нормы микроэлемента. При этом фасоль также богата белком и имеет низкий гликемический индекс, что делает её очень полезной для диабетиков.

Бананы

Высокое содержание калия в бананах является известным фактом, хотя есть немало продуктов, в которых калия больше. Большой плюс бананов в том, что эти фрукты в основном едят сырыми, и они не теряют свою пользу от термической обработки.

Авокадо

Польза авокадо хорошо известна - не зря этот продукт очень популярен у сторонников здорового питания. Всего половина небольшого авокадо обеспечит 10% от суточной нормы калия. Исследования также показывают, что авокадо полезен для людей с повышенным кровяным давлением, которым особенно нужен калий.

Картофель

Лишь одна небольшая картофелина обеспечивает 11% нормы калия в сутки. Это очень полезный овощ для всех, кто хочет иметь здоровое сердце. Картофель является основным источником калия в тех странах, где его едят почти каждый день. Больше всего микроэлемента содержится в запеченном картофеле в кожуре.

Свекла

По содержанию калия свекла не уступает картофелю. При чем в отличие от последнего, свеклу можно есть сырой. Свекла в целом рекомендуется для поддержания здоровья сердца и нормализации кровяного давления.

Гранат

Высокое содержание калия - один из примеров того, чем полезен гранат. Этот фрукт положительно влияет на работу сердца и почек, поддерживает здоровье мышц и костей. Однако гранат довольно калорийный и содержит много сахара, поэтому его не стоит есть в большом количестве и на пустой желудок.

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