Этот забытый фрукт помогает поддерживать более стабильный уровень сахара в крови

Этот плод содержит витамин С, витамин К, калий и множество растительных активных веществ, в частности полифенолы.

Слива не только богата витаминами и антиоксидантами, но, согласно исследованиям, может также играть роль в регулировании уровня сахара в крови и поддержании здоровья сосудов, пишет Egeszseg Kalauz.

При этом в статье подчеркивается, что это не означает, что при диабете её можно употреблять в неограниченных количествах.

Специалисты считают, что целый плод можно включить в рацион больных сахарным диабетом, поскольку содержащаяся в нем клетчатка замедляет всасывание сахара. Однако главным условием является умеренное употребление этого фрукта.

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Полезные свойства сливы

Этот плод содержит витамин С, витамин К, калий и многочисленные растительные активные вещества, в частности полифенолы. Кроме того, он богат клетчаткой, которая не только способствует пищеварению, но и может способствовать более медленному повышению уровня сахара в крови после еды.

"Антиоксиданты этого фрукта могут помочь уменьшить окислительный стресс, который играет роль в развитии многих хронических заболеваний, в частности сердечно-сосудистых проблем", – отмечается в статье.

Хотя слива и содержит природные сахара, издание отметило, что её гликемический индекс относительно низок.

Благодаря содержанию клетчатки углеводы, входящие в ее состав, усваиваются медленнее, поэтому могут вызывать меньшие колебания уровня сахара в крови, чем сладости, содержащие добавленный сахар.

Некоторые исследования также указывают на то, что растительные соединения, содержащиеся в сливах, могут улучшать чувствительность к инсулину, хотя точные механизмы этого воздействия еще изучаются.

Польза для сосудов

Издание объясняет, что здоровье сердечно-сосудистой системы тесно связано с уровнем сахара в крови.

Полифенолы, содержащиеся в сливах, благодаря своим противовоспалительным и антиоксидантным свойствам могут способствовать сохранению здоровья сосудов, а содержание калия также способствует поддержанию нормального артериального давления.

Многие замечают, что после обеда, богатого углеводами, их внезапно охватывает сонливость и появляется чувство усталости. Одной из причин этого может быть быстрое повышение, а затем падение уровня сахара в крови.

"Если вместо сладостей выбрать фрукты, богатые клетчаткой, например сливы, вероятность резких колебаний уровня сахара в крови уменьшится, благодаря чему уровень энергии во второй половине дня останется более сбалансированным", – сообщает издание.

Специалисты в первую очередь рекомендуют свежую сливу. Объясняется, что сушеная слива также является ценным продуктом, однако содержание воды в ней значительно ниже, поэтому в том же количестве она содержит больше сахара и калорий.

"Стоит употреблять ее в натуральном виде и сочетать с масличными семечками или натуральным йогуртом, поскольку это может еще больше замедлить усвоение углеводов", – указывается в статье.

Эксперты подчеркивают, что даже при диабете не нужно полностью отказываться от фруктов. Главное – соблюдать соответствующую порцию и учитывать их в суточном потреблении углеводов.

Советы по выращиванию слив

Ранее УНИАН сообщал, что названа причина, по которой зеленые сливы могут массово опадать с дерева.

Также мы писали, что опубликован совет, когда весной следует обрезать сливу и как это правильно сделать.

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