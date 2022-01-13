На сегодня такой возможностью воспользовались около 10 тысяч жителей столицы.

Бустерную дозу вакцины киевляне могут сделать в любом пункте, где прививают против COVID-19.

Об этом рассказала директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург, информирует пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

По ее словам, на сегодня такой возможностью воспользовались около 10 тысяч жителей столицы.

Гинзбург напомнила, что приказом Министерства здравоохранения Украины №26 от 6 января 2022 года рекомендовано вводить бустерную дозу вакцин людям старше 18 лет, которые получили две дозы вакцины более 6 месяцев назад. Оптимальный срок ревакцинации - от 6 до 9 месяцев после завершения первичного курса вакцинации независимо от того, какой вакциной привился человек.

"Фактически, введение бустерной дозы восстанавливает силу влияния вакцин от COVID-19, эффективность которых, согласно последним мировым данным, с течением времени постепенно снижается. К тому же бустерная доза должна стать дополнительной защитой, учитывая появление все новых мутировавших штаммов, вроде "Омикрона", - рассказала директор департамента.

Исследования указывают на то, что лучшие результаты демонстрируют бустерные дозы мРНК-вакцинами после вакцинации двумя дозами вакцин других типов. Для бустерной дозы будут предпочитать м-РНК-вакцины - Moderna или Comirnaty от Pfizer-BioNTech, независимо от того, какой вакциной был привит человек. Тем, кто получил первые две прививки вакциной CoronaVac от Sinovac Biotech, рекомендуется вводить бустерную дозу вакцины Pfizer.

Читайте такжеУкраинским медикам будут доплачивать за вакцинациюГинзбург отметила, что вакцинация, хоть и не на 100% предотвращает заболевание, но во много раз снижает риски тяжелого течения COVID-19, госпитализации и смерти от этой болезни.

Зарегистрироваться на прививку онлайн можно через сервис helsi.me.

Бустерная доза в Украине

В 2022 году совершеннолетние вакцинированные украинцы смогут получить дополнительную дозу вакцины. Бустерная доза усиливает иммунитет и может дать дополнительную защиту от распространенного штамма "Омикрон". УНИАН разобрался, кому и зачем нужна бустерная доза, как ее получить и как будут работать документы после третьей прививки.

В то же время регулятор Евросоюза предупредил, что частые ревакцинации от коронавируса могут негативно повлиять на иммунную систему человека.

Читайте такжеБританского хирурга, выжигающего инициалы на печени пациентов, лишили лицензииВ Украине за сутки 12 января обнаружили 10 046 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 590 детей и 255 медработников. Было госпитализировано 1 676 человек; зафиксирован 191 летальный случай; выздоровели 7 202 человека.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации узнавайте на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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