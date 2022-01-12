ЕМА рекомендует вместо этого оставлять больше времени между программами ревакцинации и привязывать их к началу холодного сезона в каждой стране.

Регулятор Евросоюза предупредил, что частые ревакцинации от коронавируса могут негативно повлиять на иммунную систему человека.

По данным Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА), бустерные дозы каждые четыре месяца могут ослабить иммунную систему и утомить людей, пишет Bloomberg.

Агентство рекомендует вместо этого оставлять больше времени между программами ревакцинации и привязывать их к началу холодного сезона в каждой стране.

"Бустеры можно сделать один раз, возможно дважды, но это не то, что нужно повторять постоянно", – сказал Марко Кавалери, руководитель отдела биологических угроз здоровью и стратегии вакцин EMA.

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"Нам нужно подумать о том, как мы можем перейти от текущей пандемии к более эндемичной", - отметил он.

ЕМА сделало это заявление на фоне стремительного распространения штамма "Омикрон", из-за которого некоторые страны начали быстро вводить ревакцинации для защиты от этого варианта коронавируса.

Кроме этого, регулятор ЕС также заявил, что пероральные и внутривенные противовирусные препараты, такие как "Паксловид" и "Ремдесивир", сохраняют свою эффективность против "Омикрона". Агентство сообщило, что утвердить новую вакцину от определенного варианта коронавируса сможет не раньше апреля, так как процесс занимает около трех-четырех месяцев. Некоторые из крупнейших в мире производителей вакцин заявили, что они рассматривают производство вакцин, которые могут быть направлены на новые варианты.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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