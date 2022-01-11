Оптимальный срок введения бустерной дозы составляет от шести до девяти месяцев после второй прививки.

В Украине с 6 января начали делать бустерную дозу вакцину от коронавируса. В Минздраве рассчитывают выйти на показатели вакцинации ею до новой волны COVID-19 у 300-400 тысяч человек.

Об этом в интервью "ВВС Украина" рассказал главный санитарный врач Игорь Кузин.

По его словам, преимущественно фокус будет на представителях объектов критической инфраструктуры и медработниках. Поскольку эти сферы являются ключевыми во время вспышек.

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Бустерная доза: какими вакцинами можно делать

По словам Кузина, рекомендуется делать бустер мРНК вакцинами - это Pfizer или Moderna. Выбирать между ними можно. За исключением вакцины CoronaVac. После нее рекомендуют делать бустерную дозу Pfizer или CoronaVac.

Побочные эффекты после бустера

"После бустерной дозы не регистрируют какого-то роста побочных эффектов. В странах, где уже широко вводят бустер, количество неблагоприятных событий такое же, как и при базовом курсе прививок", - подчеркнул главный санврач Украины.

Бустерная доза: сроки, в которые нужно сделать

Если человек пришел раньше на бустерную дозу, чем через 6 месяцев после второй прививки, то он бустер не получит. Если позже, то получит, объясняет Кузин. Оптимальный срок введения бустерной дозы составляет от шести до девяти месяцев. Но даже если через 10 месяцев придет, то все равно будет бустер.

Как сообщал УНИАН, Украина ввела бустерную дозу вакцины против COVID-19 для всех вакцинированных от 18 лет.

В частности, бустерная доза должна усилить эффективность вакцины и дать лучшую защиту от нового штамма коронавируса "Омикрон". Желаемый период ее введения - от 6 до 9 месяцев с даты получения второй прививки от COVID-19.

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