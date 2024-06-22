В середине лета у многих людей "просыпается" аллергия на пыльцу сорняков, но лечение есть.

Не для всех людей лето является радостной и приятной порой. Для аллергиков этот сезон - настоящая пытка, ведь начинают цвести аллергенные растения. Аллергия на амброзию - довольно частое явление в Украине, которое, к счастью, поддается лечению.

О том, как проявляется аллергия на амброзию, рассказала врач-аллерголог, ассистент кафедры клинической иммунологии и аллергологии Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца Ольга Колесникова.

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Как понять, что аллергия на амброзию

По словам аллерголога, негативная реакция на пыльцу может передаться по наследству. Если один из родителей страдает аллергией, то вероятность развития ее у ребенка составляет около 50%. Когда отец и мать страдают аллергией, то этот риск уже достигает 80%. У человека с такой генетической предрасположенностью иммунитет "сбоит" и начинает реагировать на безопасный белок.

Также врач говорит, что аллергия может развиться в течение жизни. Нередки случаи, когда у переселенцев из южных и восточных областей Украины в западные развивается аллергия, к примеру, на пыльцу деревьев вместо амброзии.

Реакция организма человека на любую пыльцу называется сезонный аллергический ринит или поллиноз.

Есть точный способ определить, на что у вас аллергия. Для этого Ольга Колесникова советует сделать современный молекулярный анализ АІех-тест. Он показывает картину чувствительности организма к 295 аллергенам и составляет рекомендации для лечения.

Когда начинается аллергия на амброзию

Аллергия на амброзию и другие виды пыльцы - болезнь сезонная.

Аллерголог называет три периода цветения растений-аллергенов. В начале марта начинают цвести деревья и это продолжается до середины мая. С начала мая и до конца июля цветут злаковые растения. От середины июля и до начала октября уже цветут сорняки - сначала полынь, а где-то с середины августа присоединяется амброзия.

Время начала аллергии также зависит от региона. Например, в Киеве сезон пыльцы деревьев довольно длинный - примерно 2,5 месяца. То же самое касается цветения сорняков. Поэтому столичные аллергики страдают почти всё лето.

Аллергия на амброзию - симптомы

По словам Ольги Колесниковой, симптомы различных типов аллергии очень похожи. У больного поллинозом может быть заложенность носа, насморк, зуд в глазах и носу, слезотечение, чихание.

Аллергия на амброзию - как лечить недуг

Если у вас есть аллергия на амброзию, народные средства будут мало эффективны. По словам Ольги Колесниковой, современная медицина может предложить три способа лечения.

Первый способ: изоляция от аллергена. Когда пациент в сезон пыльцы находится на улице, то, возвращаясь домой, должен принять душ, промыть нос, глаза. Чтобы аллерген не попал в дом, закрывайте окна и проводите регулярную уборку. Помните, что больше всего пыльцы на улице утром и перед грозой.

Второй способ: симптоматическая терапия. По словам аллерголога, при таком недуге человек чувствует себя лучше, используя таблетки, спреи, капли в глаза. Но при контакте с аллергеном самочувствие ухудшается.

Третий способ: аллерген специфическая иммунотерапия (АСИТ). По словам врача, этот способ позволяет достигнуть полной ремиссии. При этом методе лечение происходит с помощью того аллергена, на который у пациента есть реакция. Аллергику вводят подкожные инъекции на протяжении нескольких лет. За это время иммунная система человека адаптируется к аллергену и перестает на него реагировать.

Аллергия на амброзию - что нельзя есть

При аллергии на пыльцу деревьев не стоит есть сырые косточковые фрукты, орехи, морковь, сельдерей. А людям с непереносимостью полыни и амброзии стоит отказаться от арбуза, дыни, травяных чаев, сельдерея.

При поллинозе врач Колесникова также советует исключить мёд из рациона. В него может попасть пыльца сорняков.

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