По словам врачей, любое неосторожное движение могло навсегда приковать женщину к инвалидной коляске.

На Львовщине прооперировали женщину, которая несколько месяцев проходила с переломом позвоночника и понятия не имела о своей травме.

"67-летняя Людмила упала с лестницы и целых 3 месяца прожила со сломанным позвоночником, даже об этом не подозревая! Любое неосторожное движение могло навсегда приковать женщину к инвалидной коляске. Но благодаря нашим врачам угроза уже позади", - рассказали в Первом территориальном медицинском объединении города Львова.

Прошлой осенью женщина потеряла единственного сына: мужчина погиб за границей. Чтобы его похоронить, Людмила уехала за 2000 километров и там, убирая в доме покойного, упала с лестницы, сильно ударившись спиной. Местные врачи на осмотре перелома не увидели, констатировали лишь сильный ушиб.

"Почти месяц убитая горем мать едва приподнималась с постели. Затем, напившись обезболивающих, села в автобус домой. Со сломанным позвоночником она сидя проехала трое суток. Дома невыносимый дискомфорт в пояснице и ногах не давал ни спать, ни вставать с кровати. По квартире Людмила передвигалась с палочкой. Мучения женщины продолжались, пока у мужа не лопнуло терпение", - говорят в учреждении.

Он повез ее в Первое медицинское объединение Львова на повторное обследование, где врачи уже увидели перелом и рекомендовали немедленную операцию.

Хирургическое вмешательство было сложным, и к делу взялись нейрохирурги сразу двух больниц. У женщины в придачу нашли остеопороз, то есть хрупкость костей. Из-за него устанавливать металлоконструкцию для поддержки позвоночника крайне трудно.

"Чтобы зафиксировать позвонки, хирурги использовали медицинские винты, которые зафиксировали специальным костным цементом. Несмотря на риски, операция Людмилы прошла успешно! Уже через два дня женщина смогла встать, а сегодня выписывается из больницы. Хотя женщине еще нельзя сидеть и впереди у нее три месяца реабилитации, спина больше не болит. И главное - она уже точно сможет ходить", - рассказали медики.

По словам врачей, ежегодно в Первом медицинском объединении нейрохирурги двух взрослых больниц выполняют около 500 похожих операций. При этом все чаще пациенты обращаются уже с запущенными травмами, а это значительно усложняет лечение и уменьшает шансы на полное выздоровление.

Ранее УНИАН писал, как львовские хирурги вылечили мужчину, у которого годами не разгибались ноги. Он несколько лет жил на чердаке родительского дома, и его ноги согнулись под углом 90 градусов.

Кроме того, львовские хирурги спасли девочку, у которой 7 лет не открывался рот, а также впервые в Украине пересадили печень от посмертного донора годовалому ребенку.

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