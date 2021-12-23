Все это время ребенок едва мог есть и произносить слова.

Хирурги Первого территориального медицинского объединения Львова спасли 11-летнюю девочку, у которой 7 лет не открывался рот.

"Еще в детстве рот Вероники с Золочевщины перестал открываться. Причина тому: травма или неудачная операция на ухе, которую пережил ребенок. С тех пор, а это большая часть жизни, 11-летняя девочка буквально страдала. Но, как оказалось, патологию можно устранить. И это успешно сделали наши врачи", - рассказали в Объединении.

Диагноз девочки - костный анкилоз височно-нижнечелюстного сустава. По словам врачей, в ее суставе срослись кости лицевого скелета - и рот просто перестал открываться. 7 лет ребенок ел только измельченную пищу и едва произносил слова.

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"Перед врачами стояла непростая задача - устранить часть неподвижного сустава. Сделать это они должны были в области, где проходят внутренняя сонная и менингеальная артерии. Это очень опасно, ведь риск зацепить сосуд и спровоцировать кровотечение был очень высоким. Однако наши хирурги выполнили свою работу безупречно", - отметили в медицинском учреждении.

Сейчас Вероника проходит реабилитацию и, если все пойдет по плану, она сможет пережевывать большие кусочки пищи и четко произносить звуки.

Ранее УНИАН рассказывал, как во Львове семилетнюю пациентку доставили в больницу аэромедицинской эвакуацией. А после этого этим вертолетом спасли еще одну жизнь.

Также во Львове 24-летнему полицейскому удалили 11-килограммовую злокачественную опухоль. Мужчина узнал о болезни за день до свадьбы, после этого он в течение года искал врачей, которые бы взялись его оперировать.

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