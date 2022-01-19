Посмертным донором для маленького мальчика во Львове стал 44-летний мужчина из Винницы.

Львовские врачи провели пересадку печени годовалому ребенку. Мальчик Артем получил орган от посмертного донора.

"Впервые во Львове и Украине пересадили печень годовалому младенцу от посмертного донора. Трансплантацию провели в детской больнице Первое территориальное медицинское объединение города Львова", - сообщил на своей странице в Facebook мэр Львова Андрей Садовый.

Он отметил, что "это одна из самых сложных операций, которую когда-либо проводили в Украине".

Когда Артему было три месяца, родители узнали, что у него выраженная печеночная недостаточность.

"Трансплантации ждали 9 месяцев. Посмертным донором стал 44-летний мужчина из Винницы", - написал мэр Львова.

В больнице, где проводили трансплантацию, рассказали, что печень приживается.

"На седьмые сутки после операции можем наконец сказать: печень работает, состояние ребенка стабильное. Пациент - мальчик Артемчик из маленького села на Прикарпатье весом всего 9,5 кг. Он родился с непроходимыми желчевыводящими путями. Диагноз - атрезия желчных протоков, выраженная печеночная недостаточность. Его ребенку поставили на третьем месяце жизни. Болезнь у малыша выдавали желтая кожа и склеры глаз, а еще большой животик. Печень постепенно отказывала. В августе 22-летней маме Кристине сказали: единственный выход спасти сына - трансплантация печени", - сообщили медики.

Однако из семьи никто не подходил как донор, а от посмертного донора таким маленьким деткам в Украине еще не делали пересадки.

В больнице также рассказали, что донорскую печень вертолетом привезли из Винницы, где скончался 44-летний мужчина, в мозге которого разорвалась аневризма. Семья мужчины подписала согласие на изъятие органов.

"Хирургическое вмешательство было сверхсложным. Сначала врачам надо было разделить донорскую печень, чтобы взять для маленького Артемчика ее часть. Затем началась сама трансплантация, которая продолжалась до утра - это около 12 часов", - рассказывают в больнице.

Читайте такжеПолицейские на вертолете привезли маленькой пациентке со Львова новую печеньПри этом отмечается, что успешная операция - лишь половина пути, впереди не менее сложная его часть. Истощенный болезнью организм ребенка должен адаптироваться к жизни с новым органом.

Как сообщал УНИАН, ранее львовские хирурги вылечили мужчину, у которого годами не разгибались ноги. Он несколько лет жил на чердаке родительского дома, и его ноги согнулись под углом 90 градусов.

Кроме того, львовские хирурги спасли девочку, у которой 7 лет не открывался рот.

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