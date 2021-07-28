По словам президента, в Украине есть 90 тысяч коек, которые можно открыть под прием COVID-больных.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Украины к возможной новой волне COVID-19 осенью на уровне других европейских стран.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время всеукраинского форума "Украина 30. Децентрализация" в Киеве.

В ответ на вопрос, готовится ли Украина к новой волне COVID-19, которая может произойти осенью, он ответил: "Любая волна COVID-19 зависит от некоторых вещей. Готовимся ли мы к осени? Я считаю, что мы готовы относительно больниц, койко-мест, количества скорых, заработной платы в 300% для врачей, которые борются с COVID-19, и относительно кислорода".

"Мы готовы (к новой волне COVID-19 – УНИАН), я считаю, на современном уровне, на уровне других европейских стран и точно не хуже. По больницам и кислороду мы готовы, я считаю, лучше многих других европейских стран", - подчеркнул президент.

По словам президента, в Украине есть 90 тысяч коек, которые можно открыть под прием COVID-больных.

"Из них наполнение – 10-20-30-40 тысяч и не было больше 50 тысяч (пациентов с коронавирусной болезнью – УНИАН), то я считаю, что мы абсолютно готовы в этом вопросе, в вопросе кислорода также. Это в целом по стране", - подчеркнул глава государства.

"К сожалению, есть некоторые вопросы в некоторых громадах, в некоторых больницах, это правда, когда тот или иной главный врач не давал заработную плату врачам. Недавно в Харьковской области перекрывали дорогу врачи. Разобрались, там был вопрос не в Минздраве. Иногда зависит от кадрового состава той или иной отрасли. В медицинской отрасли этот вопрос очень остро стоит", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, в Украине вчера зафиксировано 717 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

За все время пандемии в стране заболели COVID-19 2 млн 250 тыс. 061 человек, выздоровели – 2 млн 185 тыс. 339 человек, умерли – 52 тыс. 891. Медиками проведено 11 млн 321 тыс. 947 ПЦР-тестов.

26 июля председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий выразил убеждение, что до новой волны COVID-19 в Украине осталось не больше месяца.

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Автор: Константин Гончаров