Министр анонсировал инновационные решения в борьбе с коронавирусом.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил о подготовке к осенней волне пандемии коронавируса в Украине.

Об этом он рассказал в эфире ТСН.

Первой стратегической задачей он назвал цель как можно больше вакцинировать украинцев.

"Для того, чтобы даже при инфицировании предотвратить госпитализации в учреждения здравоохранения. Вторая задача - это мы опять-таки просматриваем все кислородные сети для того, чтобы дополнительно к тому, что уже сделали, точечно дооснастить те больницы, которые принимают наибольший удар, когда происходят значительные вспышки коронавирусной болезни", - отметил Ляшко.

При этом министр анонсировал определенные инновационные решения, о которых сообщат уже в ближайшее время.

"Многое зависит от самих украинцев. Нам главное сейчас провакцинировать как можно большее количество украинцев. Я предлагаю не ожидать новой волны коронавируса, а активно готовиться. Активно готовиться - это идти в кабинеты прививки, общаться со своим семейным врачом и прививаться от коронавирусной болезни вакциной, которая есть у него", - подчеркнул Ляшко.

Он добавил, что "все остальное надо оставить ученым и эпидемиологам".

Вакцинация в Украине

Более миллиона украинцев полностью вакцинированы от COVID-19. За 7 июля привили против COVID-19 104 тыс. 680 человек. Кампания по вакцинации в Украине началась 24 февраля.

Сейчас прививку делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), производимой по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови (Serum Institute); CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech; вакциной AstraZeneca-SKBio, что производится в Южной Корее.

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Автор: Олег Давыгора