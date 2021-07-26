Начальник главного столичного управления Госпродпотребслужбы Олег Рубан считает, что штамм коронавируса "Дельта" уже циркулирует в Украине два месяца, однако просто не выявлялся.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий убежден, что до новой волны COVID-19 в Украине осталось не больше месяца.

Об этом Радуцкий сообщил в Facebook.

"До новой волны, по всем прогнозам, остается не более месяца. Это время нужно потратить максимально эффективно", - заявил он.

По словам депутата, в минувшие выходные в Украине сделали 134 тыс. прививок. Это новый рекорд - на 50% больше, чем неделю назад, за субботу-воскресенье 17 и 18 июля. Темпы вакцинации растут на глазах. Стремительно приближаемся к 5 млн проведенных прививок.

"Если тенденция сохранится, в начале осени выйдем на уровень в 10 млн прививок. Как и обещал министр здравоохранения Виктор Ляшко", - заявил он.

В то же время, по словам Радуцкого, на общем фоне роста темпов вакцинации ситуация по регионам неравномерная. Некоторые области по количеству полностью вакцинированных на тысячу жителей вдвое опережают другие.

В лидерах вакцинации от COVID-19 Киев и Киевщина, Полтавская, Хмельницкая, Черкасская, Николаевская области. Почти вдвое меньше сделано прививок в Одесской, Ивано-Франковской, Волынской, Закарпатской, Донецкой, Луганской областях.

"Хочу спросить руководство Ивано-Франковска: осенью планируете снова протестовать против введения жесткого карантина и обвинять киевскую власть?"- пишет он.

Парламентарий отметил, что в стране есть достаточный объем вакцин, вакцинация доступна всем категориям населения, до конца лета ожидаем еще 13 миллионов доз. Теперь все зависит от желания местных властей. Открывайте дополнительные центры вакцинации, усиливайте работу с руководством предприятий, населением.

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Вместе с тем ачальник Главного управления Госпродпотребслужбы в г. Киеве Олег Рубан заявил в эфире телеканала "Украина 24", что очередная волна COVID-19 в Украине может возникнуть в конце августа - начале сентября.

"Действительно, третья волна будет у нас, когда все вернутся с отдыха, с каникул - это будет конец августа - начало сентября", - сказал он.

При этом Рубан сообщил, в Александровской больнице есть тесты для диагностики штамма "Дельта". В то же время Рубан добавил, что все штаммы коронавируса необходимо подтверждать в Центре общественного здоровья Минздрава Украины, и сейчас этот процесс продолжается.

"С эпидемиологической точки зрения сейчас можно сказать, что уже два месяца в Украине должен циркулировать "Дельта"-возбудитель в связи с тем, что миграционные процессы очень высоки. С азиатских стран, где бушует данный возбудитель, люди к нам приезжают - поэтому можно сказать, что у нас он есть, но не диагностирован", - добавил Рубан.

Коронавирус в Украине: что известно

Как сообщал УНИАН, штамм коронавируса "Дельта", являющийся более агрессивным, чем другие известные варианты, уже обнаружили в 111 странах.

22 июля у 6 пациентов столичной Александровской больницы первичным тестированием было обнаружено инфицирование штаммом "Дельта". Биоматериалы передали для подтверждения в Киевский лабораторный центр Минздрава.

24 июля во Львовской области были подтверждены три случая COVID-19, вызванные штаммом "Дельта".

Заместитель главы Минздрава - главный санитарный врач Игорь Кузин прогнозировал, что из-за распространения штамма "Дельта" Украина осенью снова попадет в так называемую "красную зону" эпидопасности.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки в Украине было выявлено 213 новых случаев COVID-19. За все время пандемии в стране на COVID-19 заболели свыше 2 млн 248,6 тыс. человек, умерли – более 52,8 тыс.

Автор: Константин Гончаров