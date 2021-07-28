За минувшие сутки в Украине выявили 717 новых случаев коронавируса. Больше всего COVID-заражений - в Киеве, Донецкой и Запорожской областях.

За сутки в Украине зафиксировали 717 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, заболели 36 детей и 97 медработников. Умерли 15 пациентов.

Об этом сообщили в Министр здравоохранения.

Госпитализировали за минувшие сутки 507 человек с коронавирусом. В то же время выздоровели меньше пациентов - 459.

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Больше всего новых случаев зарегистрировали в Киеве (189), Донецкой (70), Запорожской (53), Одесской (47) и Херсонской (43) областях.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

С начала пандемии у нас зафиксировали 2 250 061 случай инфицирования. Из них 52 891 человек умер от осложнений заболевания, а 2 185 339 — выздоровели.

Тест на коронавирус в Украине: что известно

Лаборатории сделали тесты на коронавирус: методом ПЦР — 20 673, методом ИФА — 8 592. Также сделали 16 979 экспресс-тест на антиген к вирусу.

Всего в стране осуществили 11,3 миллиона ПЦР-тестирований.

По данным сайта Worldometers, Украина среди стран мира занимает 67 место по количеству новых случаев инфицирования, среди стран Европы – 13 позицию.

Вакцинация от коронавируса в Украине

143 328 человек вакцинированы против COVID-19 в сутки 27 июля 2021 года. Одну дозу получили 86 952 человека, полностью иммунизированные - 56 376 человек.

С начала вакцинальной кампании в Украине привито 3 264 715 человек, из них получили одну дозу – 3 264 713 людей, полностью иммунизированы и получили две дозы – 1 817 211 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 5 081 924 прививки.

Коронавирус в Украине: что стоит знать

Автор: Виктория Гордиенко