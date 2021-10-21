Больше, чем в нашей стране, заболевших коронавирусом умерло только в США и России.

Хотя за прошедшие сутки смертность от коронавируса в Украине уменьшилась, наша страна поднялась на одно место в антирейтинге по этому показателю и вошла в тройку мировых лидеров.

Об этом говорят данные онлайн-сервиса Worldometers.

19 октября в Украине умерло 495 заболевших коронавирусной инфекцией - это на 43 меньше, чем днем ранее.

Тем не менее, это оказалось одним из самых высоких показателей в мире, где в целом за указанные сутки скончались более 7,5 тыс. заболевших. Больше - только в США (2005) и России (1028).

Кроме того, незначительно обогнав Германию, Украина вошла в пятерку стран, где вирус распространяется с самой большой скоростью. Сейчас она выглядит следующим образом:

США - 80 425 случаев за сутки; Великобритания - 49 139; Россия - 34 073; Турция - 29 760; Украина - 18 912.

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Как уже сообщал УНИАН, по состоянию на 20 октября в "красной" зоне эпиднебезопасности находятся уже пять регионов Украины: Херсонская, Одесская, Запорожская, Днепропетровская и Донецкая области. Однако в ближайшее время к ним могут присоединиться еще семь: Житомирская, Луганская, Львовская, Николаевская, Ривненская, Хмельницкая и Черниговская.

Автор: Станислав Кожемякин