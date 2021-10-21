Хотя за прошедшие сутки смертность от коронавируса в Украине уменьшилась, наша страна поднялась на одно место в антирейтинге по этому показателю и вошла в тройку мировых лидеров.
Об этом говорят данные онлайн-сервиса Worldometers.
19 октября в Украине умерло 495 заболевших коронавирусной инфекцией - это на 43 меньше, чем днем ранее.
Тем не менее, это оказалось одним из самых высоких показателей в мире, где в целом за указанные сутки скончались более 7,5 тыс. заболевших. Больше - только в США (2005) и России (1028).
Кроме того, незначительно обогнав Германию, Украина вошла в пятерку стран, где вирус распространяется с самой большой скоростью. Сейчас она выглядит следующим образом:
- США - 80 425 случаев за сутки;
- Великобритания - 49 139;
- Россия - 34 073;
- Турция - 29 760;
- Украина - 18 912.
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Как уже сообщал УНИАН, по состоянию на 20 октября в "красной" зоне эпиднебезопасности находятся уже пять регионов Украины: Херсонская, Одесская, Запорожская, Днепропетровская и Донецкая области. Однако в ближайшее время к ним могут присоединиться еще семь: Житомирская, Луганская, Львовская, Николаевская, Ривненская, Хмельницкая и Черниговская.