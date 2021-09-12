Больше всего случаев за сутки подтвердилось в Киеве, Черновицкой и Харьковской областях.

За минувшие сутки, 11 сентября, в Украине зафиксировано 2196 новых случаев коронавирусной болезни. 1257 больных были госпитализированы.

По данным Минздрава, за сутки заболели, в частности, 236 детей и 35 медработников. 22 больных умерли, 499 – выздоровели. В течение суток осуществлено 38 702 тестирования.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки зарегистрировано в г. Киев (193), Черновицкой (189), Харьковской (182), Тернопольской (173) и Днепропетровской (172) областях.

С начала пандемии в Украине зафиксировано 2 316 619 случаев коронавируса, из них 54 342 оказались летальными. 2 221 110 больных выздоровели.

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Ранее министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что COVID-19 становится "эпидемией невакцинированных лиц".

По его словам, в странах, в которых более 70% взрослого населения вакцинировано, не вводят дополнительных жестких карантинных ограничений, так как значительно уменьшаются госпитализации и значительно уменьшается количество людей, которые попадают в реанимацию.

Автор: Дмитрий Захаров