Локдаун в Украине почти неизбежен, полагает врач.

Украина до конца сентября может попасть в "красную" зону карантина, введенного для борьбы с распространением коронавируса COVID-19.

В стране почти неизбежен жесткий карантин – локдаун, рассказал врач-эпидемиолог Алексей Галимский в интервью Obozrevatel.

По его словам, ключевой причиной ухудшения коронавирусной ситуации является отказ от дистанционного обучения. Эксперт полагает, что дети будут распространять коронавирус.

"Рекомендации по вакцинации учителей – это настоящий маразм: если в школьном классе сидит 30 непривитых детей и один привитый учитель, учиться можно, а когда в классе сидит 31 непривитый человек, заниматься уже нельзя", – отметил собеседник.

Читайте также"Во избежание локдауна": госкомиссия рассмотрит возвращение "желтой" зоны в УкраинеЭпидемиолог предупредил, что дети будут повсеместно разносить заразу, поскольку не соблюдают социальную дистанцию (во время карантина советуют держаться от людей на расстоянии 1,5 метра – Ред.).

"Дети проедут в общественном транспорте, поиграются на детской площадке, придут домой. Социального дистанцирования у детей нет нигде – оно среди детей невозможно в теории, потому что это дети", – добавил медик.

Ранее глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий говорил, что в нашей стране значительное ухудшение ситуации с заболеваемостью коронавирусом ожидается в конце октября – в начале ноября.

Напомним, в марте 2020 года стартовали пандемия COVID-19, и в ряде государств, в частности и в Украине, начался карантин. В украинском государстве уже было несколько волн коронавируса.

Во время всплеска заболеваемости власти вводили жесткий карантин.

Карантин в Украине сейчас адаптивный – государство поделено на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны. В "зеленой" зоне самый слабый карантин, а самый жесткий вводят в "красной" зоне.

По состоянию на 12 сентября Украина находится в "зеленой" зоне карантина.

Автор: Екатерина Присяжнюк