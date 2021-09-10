Он отмечает, что в странах, в которых более 70% взрослого населения вакцинировано, даже не вводятся дополнительные жесткие карантинные ограничения.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявляет, что COVID-19 становится "эпидемией невакцинированных лиц".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

"COVID-19 становится эпидемией невакцинированных лиц. В странах, в которых более 70% взрослого населения вакцинировано, не вводят дополнительных жестких карантинных ограничений, так как значительно уменьшаются госпитализации и значительно уменьшается количество людей, которые попадают в реанимацию", - сказал он.

Ляшко призвал всех сделать прививку от COVID-19.

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Вместе с тем Ляшко рассказал, когда в Украине могут внедрить "желтый" уровень эпидемической опасности.

Отвечая на вопрос относительно оснований для введения "желтой" зоны карантина по всей стране, чиновник пояснил: "Принято решение, что "желтый" уровень эпидемической опасности мы введем после того, как предложенные Минздравом изменения будут приняты в правительстве. Сейчас мы за эту неделю прошли согласование со всеми центральными органами исполнительной власти и отрабатываем юридические правки с Министерством юстиции. И как только будет заключение Минъюста, мы будем просить премьера созвать внеочередное заседание правительства, чтобы рассмотреть вопрос внесения изменений в постановление об адаптивном карантине".

Соответствующие изменения, добавил Ляшко, вступят в силу через 7 дней после одобрения их правительством.

"И тогда будут все основания национальной комиссии ТЭБ и ЧС собраться и объявить на территории Украины "желтый" уровень эпидемической опасности. А "красный" уровень эпидопасности будет устанавливаться для определенной конкретной области", - добавил Ляшко.

Как сообщал УНИАН, в Украине вчера зафиксировано 3 тыс. 615 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, в том числе заболели 348 детей и 61 медработник.

Вчера в Украине вакцинировали более 173 тыс. человек. Одну дозу получили 67 тыс. 042 человека, полностью иммунизированные - 106 тыс. 573.

Сейчас в Украине полностью иммунизированы и получили две дозы 4,6 млн (более 10%) украинцев.

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Автор: Таня Поляковская