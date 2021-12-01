По данным Минздрава, в Украине с ВИЧ живут около 257 тыс. человек. При этом пандемия коронавируса снижает уровень выявления болезней и откладывает доступ к лечению.

За последние 5 лет количество смертей от болезней, обусловленных ВИЧ-инфекцией в Украине уменьшилось втрое. Тем не менее, из-за пандемии COVID-19 наблюдается значительное снижение тестирования на ВИЧ-инфекции и вирусные гепатиты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Он напомнил, что сегодня - Всемирный день борьбы со СПИДом.

"В нашей стране около 257 тыс. человек живут с ВИЧ. Эпидемия географически неоднородна и больше всего ее бремя испытывают юго-восточные области – Одесская, Днепропетровская, Николаевская и Донецкая", - заявил министр.

По словам Ляшко, национальная стратегия преодоления эпидемии ВИЧ/СПИДа направлена на профилактику, своевременную диагностику заболевания, уход и лечение.

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"На фоне масштабного расширения доступа к антиретровирусной терапии заболеваемость ВИЧ-инфекцией стабильно снижается. За последние 5 лет количество смертей от болезней, обусловленных ВИЧ-инфекцией, уменьшилось втрое. Но, к сожалению, в прошлом году 2,5 тыс. человек с ВИЧ умерли. Основная причина этих последствий - поздняя диагностика болезни. Несмотря на все наши усилия, у каждого третьего человека впервые ВИЧ-инфекция была выявлена уже на стадии СПИДа. Каждый третий ВИЧ-положительный украинец не знает о своем статусе. Это происходит потому, что люди пренебрегают доступной и бесплатной возможностью сделаете тест на ВИЧ-инфекцию", - подчеркнул министр.

При этом Ляшко отметил, что успехи в борьбе по преодолению СПИДа в этот момент находятся под угрозой из-за двухлетнего непрерывного кризиса COVID-19. "Кризис, который подрывает функционирование услуг профилактики и лечения ВИЧ, школьного образования, программ по предотвращению насилия и многих других", - сказал министр.

По его словам, из-за пандемии COVID-19 наблюдается существенное снижение тестирования на ВИЧ-инфекции и вирусные гепатиты.

"Это снижает уровень выявления этих болезней и откладывает доступ к лечению", - добавил Ляшко.

Он также подчеркнул, что препараты для лечения ВИЧ-инфекции, закупаемые за средства государственного бюджета, есть в наличии и полностью бесплатны для украинцев.

Как сообщал УНИАН, по оценке Всемирной организации здравоохранения, среди стран Центральной Европы и Восточной Азии Украина остается регионом с высоким уровнем распространения ВИЧ-инфекции.

С этого года в Украине пациенты с ВИЧ могут получать препараты антиретровирусной терапии у своего семейного врача и находиться под его наблюдением. Также в этом году к предоставлению медуслуг по диагностике, лечению и сопровождению лиц с ВИЧ приобщены учреждения первичной медпомощи.

Автор: Леся Лещенко