В Украине в январе от синдрома приобретенного иммунодефицита (СПИД) умерли 158 человек.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины в Facebook.
"В январе 2021 года в Украине официально зарегистрировано 1 тыс. 001 новый случай ВИЧ-инфекции, у 313 пациентов диагностирован СПИД, а 158 человек умерли от СПИДа", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что путями инфицирования ВИЧ в Украине в январе 2021 года были - гетеросексуальный - 606, гомосексуальный - 28 парентеральный - 360 и вертикальный - 167.
"Важно помнить, что человек может жить 10-15 лет без проявления каких-либо симптомов. Только со временем, когда вирус все больше ослабляет иммунную систему, могут проявляться такие симптомы как увеличенные лимфоузлы, потеря веса, повышенная температура, кашель, расстройства ЖКТ. Без лечения у инфицированных могут развиться такие серьезные болезни, как туберкулез, криптококковый менингит, тяжелая бактериальная инфекция, онкологические заболевания и др.", - отметили в Центре общественного здоровья.
В то же время сказано, если выявить ВИЧ и соблюдать назначенное лечение, можно достичь такого уровня, что количество вируса иммунодефицита человека в крови становится настолько мизерная, что он не проявляется в анализе крови. К тому же ВИЧ-позитивные люди с подавленным вирусом не могут передавать его здоровым, даже через половой акт.
"В Украине сегодня доступно эффективное и бесплатное лечение для всех ВИЧ-инфицированных. Быстрый тест можно сделать даже у семейного врача, в кабинетах инфекционных заболеваний, в кабинетах «Довира», в центрах СПИДа и др. Это бесплатно, безболезненно и требует лишь капли крови и 15 мин вашего времени", - добавили в ведомстве.
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