Обследование 1 декабря смогут пройти все желающие.

В центре Одессы, на железнодорожном вокзале, 1 декабря состоится бесплатное анонимное тестирование на ВИЧ, гепатиты и сифилис.

Об этом сообщили в Одесском областном центре общественного здоровья.

Отмечается, что бесплатное тестирование состоится в ближайшую среду с 14:00 до 16:00 на железнодорожном вокзале. Анонимное обследование на ВИЧ-СПИД, гепатиты В, С и сифилис могут пройти все желающие.

Как утверждают в центре, многие люди понятия не имеют о том, что уже больны и нуждаются в срочном лечении. В частности, более 1 млн украинцев не знают, что инфицированы вирусным гепатитом С и почти 60 тыс. человек не знают, что у них есть ВИЧ.

Читайте такжеВ Британии одобрили новое лечение ВИЧ: терапия всего 6 раз в годПроцедура займет около 15 минут и представляет собой один мультитест.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2021 года в Украине официально зарегистрировали 945 новых случаев ВИЧ-инфекции, у 231 пациента диагностировали СПИД, а 136 человек умерли от СПИДа.

Медики отмечают, если вовремя выявить ВИЧ и соблюдать лечение, количество вируса в крови становится настолько мизерное, что он не проявляется в анализе крови.

Быстрый тест можно сделать даже у семейного врача. Это бесплатно, безболезненно и требует только капли крови и 15 минут.

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Автор: Лариса Козовая