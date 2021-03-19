Также в этом году к предоставлению медуслуг по диагностике, лечению и сопровождению лиц с ВИЧ приобщают учреждения первичной медпомощи.

В Украине в этом году пациенты с ВИЧ смогут получать препараты антиретровирусной терапии у своего семейного врача и находиться непосредственно под его наблюдением.

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Как сообщили в Национальной службе здоровья Украины, предоставлять услуги по диагностике, лечению и сопровождению лиц с ВИЧ смогут также учреждения первичной медицинской помощи.

В НСЗУ обращают внимание, что согласно оценке Всемирной организации здравоохранения, среди стран Центральной Европы и Восточной Азии Украина остается регионом с высоким уровнем распространения ВИЧ-инфекции. За два первых месяца этого года в Украине официально зарегистрировали 2 тыс. 396 новых случаев заражения ВИЧ и 702 случая СПИД.

Несмотря на то, что тестирование и лечение являются бесплатными, согласно исследованию "Индекс стигмы людей с ВИЧ в Украине", 68% таких пациентов медлят с началом лечением. Каждый третий человек с ВИЧ до сих пор либо не знает о своем ВИЧ-статусе, либо остается вне медицинского наблюдения и, соответственно, не получает антиретровирусную терапию, которая позволяет людям с ВИЧ жить полноценной жизнью.спид

ВИЧ / СПИД в Украине: что известно

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Автор: Инна Андалицкая