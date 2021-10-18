По словам главного санитарного врача Игоря Кузина, у человека не может быть противопоказаний ко всем трем вакцинам, которыми в настоящее время в Украине делают прививки против коронавирусной болезни.

Людям старше 60 лет необходимо вакцинироваться уже сейчас, ведь они имеют высокий риск смерти от COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

"Вакцинация против COVID-19 является наиболее эффективным методом защитить себя от госпитализации, тяжелого течения болезни и риска умереть в результате болезни. 97,1% госпитализированных с COVID-19 в сентябре были невакцинированные, а 95,7% украинцев, которым диагностировали COVID-19, не были вакцинированы или имеют только одну дозу вакцины", - рассказал он.

По данным Минздрава, в Украине на сегодня доступно более 14 млн доз различных вакцин во всех регионах, и каждый украинец может выбрать одну из трех вакцин разного принципа действия.

"Не может быть у человека противопоказаний ко всем трем вакцинам, которые сейчас имеются в нашей стране", - подчеркнул Кузин.

Он сообщил, что на сегодняшний день одной дозой были вакцинированы более 7,9 млн украинцев, а полный курс иммунизации прошли более 6,4 млн. Среди приоритетных групп населения по крайней мере одной дозой вакцинированы 82% медиков, 81% педагогов и 95% военнослужащих.

Однако, по словам Кузина, приоритетной группой, которая пока остается наименее охвачена вакцинацией, являются пожилые люди. Ведь по крайней мере одной дозой вакцинированы лишь 23% из них, или чуть больше 2 млн человек.

"Людям старше 60 лет необходимо вакцинироваться уже сейчас, иначе они действительно имеют высокий риск смерти от COVID-19. Восемь из десяти человек, которые умерли от COVID-19 в Украине, были старше 60 лет. Поэтому я призываю людей пенсионного возраста не идти сознательно на смертельный риск, а вакцинироваться и использовать те возможности и инфраструктуру, которая сейчас предоставлена государством", - призвал он.

По словам Кузина, чтобы людям пенсионного возраста было удобнее вакцинироваться, открыты временные прививочные пункты в отделениях "Укрпочты", где за неделю уже привили более 30 тыс. человек.

Он уточнил, что инфраструктура вакцинации насчитывает около 3 тыс. прививочных пунктов, также работает около тысячи мобильных бригад, которые вакцинируют людей в отдаленных местах.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0800 60 2019. Более о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 октября, Кузин заявил, что в Украине наблюдается чрезвычайно стремительное распространение COVID-19.

Только за прошлую неделю было выявлено 105 тыс. новых случаев заболевания, и это на 11% больше, чем неделей ранее. Умерли на прошлой неделе 2,3 тыс. украинцев - на 22% больше, чем неделей ранее. В настоящее время заняты 57% больничных коек, предназначенных для лечения пациентов с коронавирусной болезнью.

По данным Минздрава, с начала пандемии в Украине 53% летальных случаев зафиксировано в возрастной группе 70+, а почти 29% - в возрастной группе 60-69 лет.

Коронавирус в Украине: что стоит знать

Автор: Антонина Доломанжи