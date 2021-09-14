Сейчас в Украине койки с кислородом в ковидных больницах заняты на 22%, а реанимационные койки - на 27%, что пока не создает чрезмерной нагрузки на систему здравоохранения.

Количество выявления новых случаев COVID - 19 в Украине за неделю выросло на 46%, а уровень госпитализации - на 31%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время онлайн-брифинга сказал руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.

"Заболеваемость в Украине уже достигла среднего мирового уровня. Если мировой тренд в последние дни показывает незначительный спад, то Украина наоборот высокими темпами прибавляет по количеству новых выявленных случаев в сутки - за неделю плюс 46%", - отметил он.

По данным KSE, рост этого показателя продолжится таким же темпами или даже ускорится из-за появления новых локальных эпицентров вспышки COVID-19.

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"Если еще неделю назад мы говорили о том, что коэффициент выявления новых случаев был менее 5%, что соответствует рекомендациям ВОЗ, то сейчас он превысил 6%... Суточные госпитализации снова ускоряются - выросли на 31% за неделю. Это очень высокие темпы", - рассказал Ганиченко.

Кроме того, он сообщил, что разрыв между количеством госпитализаций и выписок за неделю вырос на 40%, что означает ускорение заполнения ковидных коек в больницах.

"Сейчас заполненность коек выросла на 5% за неделю, тогда как на прошлой неделе эти темпы составляли 3%, а ранее 1-2%... Тем не менее, ситуация остается контролируемой, ведь нет чрезмерной нагрузки на систему здравоохранения...",- пояснил эксперт.

По его словам, сейчас в Украине койки с кислородом в ковидных больницах заняты на 22%, а реанимационные кровати - на 27%, что пока не создает чрезмерной нагрузки на систему здравоохранения.

"С этим система пока может справиться. Эти нагрузки сейчас выходят на уровень в среднем 1 тыс. госпитализированных в сутки в среднем за неделю. .. Тогда как в весеннюю волну COVID-19 Украина входила с показателем 1,8-2 тыс. госпитализаций в сутки", - добавил Ганиченко.

Кроме этого, в KSE прогнозируют, что к концу сентября общий показатель смертности от COVID-19 достигнет 58 тыс. умерших. В частности Ганиченко отметил, что показатель смертности в результате осложнений COVID-19 на этой неделе составляет около 50 умерших в среднем за сутки, а на прошлой неделе этот показатель в среднем составлял 38 человек.

"Числа относительно небольшие, но рост мы все же наблюдаем, однако он ожидаемо соответствует тенденциям заболеваемости, которые были пару недель назад в Украине", - пояснил эксперт.

Учитывая, что заболеваемость только набирает обороты в Украине, и текущие темпы вакцинации, в KSE ожидают, что смертность продолжит расти.

Ганиченко напомнил, что КSE спрогнозировала такие сценарии развития заболеваемости COVID-19: "зеленый" (оптимистичный), "желтый" (средний) и "черный" (пессимистичный).

"Если говорить о текущем квартале, то сейчас реализуется "желтый" сценарий KSE, который означает, что до конца сентября стоит ожидать до 58 тысяч умерших с начала пандемии. Однако мы ожидаем, что традиционно числа будут немного меньше "желтого" сценария из-за того, что данные официальной статистики вносятся с опозданием. Но по факту реальная смертность будет приближаться к "желтому" сценарию", - добавил он.

Коронавирус в Украине: детали

В Украине первый случай коронавируса был зафиксирован 3 марта 2020 года, 20 марта стало известно о выздоровлении этого пациента.

По состоянию на 14 сентября 2021 года количество инфицированных COVID-19 возросло до 2 321 156, включительно с 54 457 летальными случаями. Всего выздоровели 2 223 272 человека.

Вакцинация от коронавируса в Украине началась 24 февраля 2021 года - сначала среди групп риска, а с конца мая получить прививку могут все желающие в центрах массовой вакцинации в разных городах страны.

Летом 2021 года пандемия коронавируса в Украине пошла на спад, поэтому большинство карантинных ограничений были сняты. Впрочем, власти уже заговорили о том, что к осени Украину может накрыть новая волна коронавируса - на этот раз ожидается еще более опасный штамм Дельта.

Автор: Антонина Доломанжи