В KSE считают, что достаточно быстрый всплеск заболеваемости произойдет уже в первой половине августа.

Украинские власти озвучили два прогноза возможного начала следующей волны пандемии коронавируса. При первом на подготовку ко всплеску заболевания есть еще месяц. При втором – времени уже совсем не осталось.

Об этом РБК-Украина рассказал глава профильного комитета Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

По его словам, есть два прогноза, от которых отталкиваются власти:

оптимистический - в этом случае рост заболеваемости произойдет примерно во второй половине сентября;

пессимистический - в таком случае количество заболевших начнет резко увеличиваться уже во второй половине августа.

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В Центре экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) более пессимистичны. Там предрекают достаточно быстрый всплеск заболеваемости, который будет зафиксирован уже в первой половине августа.

"Опасность состоит в том, что сейчас все регионы Украины находятся на минимальном плато, имея достаточно низкий уровень заболеваемости. Все они перестали демонстрировать падение заболеваемости. Это как раз почва для того, чтобы начался всплеск", - пояснил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

Он добавил, что на данный момент властям Украины удается оперативно реагировать на локальные вспышки и сдерживать развитие эпидемии коронавируса. Но вероятность всплеска COVID-19 остается достаточно высокой.

По состоянию на утро 2 августа с начала пандемии в Украине зарегистрировано 2 253 534 случая заболевания коронавирусом. В последние сутки болезнь подтвердили у 256 человек.

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Автор: Виктория Гордиенко