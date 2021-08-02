Больше всего новых случаев обнаружили в Киеве, а за сутки украинские лаборатории сделали лишь 17 тысяч тестов на коронавирус.

В Украине за сутки зафиксировали 265 случаев коронавирусного заболевания. Среди инфицированных 11 детей и 1 медработник. 176 пациентов выздоровели, 4 - умерли от осложнений. В больницы попали 385 человек.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Больше всего новых случаев обнаружили в Киеве (62), Одесской (30), Тернопольской (30), Винницкой (21) и Харьковской (17) областях.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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С начала пандемии у нас зафиксировали 2 253 534 случаев инфицирования. Из них 52 955 человек умерли от осложнений заболевания, а 2 187 170 — выздоровели.

Тест на коронавирус в Украине

Лаборатории сделали 17 047 тестов на коронавирус: методом ПЦР — 8 854, методом ИФА — 1 776. Также сделали 6 417 экспресс-тестов на антиген к вирусу.

Всего в стране провели более 11,3 миллиона ПЦР-тестирований.

Вакцинация от коронавируса в Украине

38 080 человек вакцинированы против COVID-19 в сутки. Одну дозу получили 27 722 человека, полностью иммунизированные - 10 672 человека.

В течение суток работали 207 мобильных бригад, 430 пунктов прививки и 296 центров вакцинации.

С начала вакцинальной кампании привито 3 599 169 человек, из них получили одну дозу – 3 599 167 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 033 616 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 5 632 783 прививки.

Коронавирус в Украине: что известно

Автор: Виктория Гордиенко