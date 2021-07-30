Полный отчет с результатами исследования планируют представить в сентябре 2021 года.

По меньшей мере 40% украинцев имеют антитела к возбудителю COVID-19.

Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья Минздрава Украины о первом исследовании для определения количества населения, имеющего антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 — возбудителя COVID-19.

"По состоянию на июнь-июль 2021 года у 40,5% участников исследования выявили определяемые антитела класса IgG к одному из белков коронавируса SARS-CoV-2 (RBD-домена S1-протеина). По предварительной статистической оценке, если этот показатель экстраполировать на все население Украины, то он, вероятно, будет в пределах от 39,3% до 41,7%", - говорится в сообщении.

В ЦОЗ отмечают, что это значение следует расценивать как минимальную долю украинцев, которые были инфицированы SARS-CoV-2 с начала пандемии. Фактическое же количество, вероятно, больше, ведь на результаты исследования влияют следующие факторы:

часть людей в определенные периоды после инфицирования не имеет антител к RBD-домена S1-протеина, но имеет антитела к другим белкам — это будет дополнительно оценено в рамках исследования;

из-за возможной непродолжительной циркуляции антител у части людей, перенесших COVID-19, они могли исчезнуть к моменту исследования;

уровни антител могли быть заниженными для выявления лабораторными методами или могут находиться на уровне ниже порога конкретной тест-системы.

Обращается внимание, что все эти аспекты будут учтены во время углубленного анализа результатов исследования. Исследовательская команда планирует подготовить полный отчет в сентябре 2021 года.

Сбор данных для исследования продолжался с 7 июня по 9 июля 2021 года. В течение 5 недель во всех регионах Украины работали 54 мобильные бригады, которые проводили забор крови и опрашивали украинцев об их опыте заболевания COVID-19, поведении во время пандемии, соблюдении карантинных норм, социально-демографических факторах, которые могут повлиять на инфицирование, и тому подобное.

Всего ко сбору данных приобщились 154 интервьюеры, 168 медицинских работников, 87 работников и волонтеров Общества Красного Креста. К центрифугированию и хранению образцов крови были привлечены 129 учреждений здравоохранения.

В рамках исследования опросили и собрали пригодные для анализа образцы крови 6 тыс. 398 здоровых взрослых людей, выбранных случайным образом. Треть участников исследования проживает в сельской местности, треть — в областных центрах, еще треть — в других городах и поселках городского типа.

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Финансируют исследование Всемирный банк и Общество Красного Креста Украины.

Результаты исследования будут использованы Советом национальной безопасности и обороны Украины, Министерством здравоохранения Украины, Центром общественного здоровья и другими государственными учреждениями и общественными организациями для рационального планирования дальнейших противоэпидемических и профилактических мероприятий.

Такие исследования рекомендованы ВОЗ.

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Автор: Инна Андалицкая