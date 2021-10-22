Врач отметил важность вакцинации от COVID-19, а также призвал украинцев носить маски.

Пика заболеваемости COVID-19 в Украине стоит ожидать в ноябре. Именно тогда цифры по заболеваемости могут быть "в несколько раз больше", чем теперь.

Об этом заявил в эфире Радио Свобода врач-пульмонолог Евгений Симонец.

"К сожалению, это еще не край, потому что все медики, которые работают в формате COVID-19, мы понимаем, что пика есть смысл ожидать на конец этого месяца, но скорее на ноябрь. Мы видим тенденцию происходящего. Я не очень хочу сгущать краски, но мне кажется, что пик может быть в несколько раз больше, чем те цифры, которые мы видим сейчас", – сказал Симонец.

Врач отметил важность вакцинации от COVID-19, а также призвал носить маски, соблюдать социальную дистанцию и использовать санитайзер.

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Ранее заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Игорь Кузин сообщил, что пик заболеваемости COVID-19 в Украине ожидается с конца октября до середины ноября.

По его словам, нынешняя статистика по заболеваемости свидетельствует о начале активной волны COVID-19.

Как сообщал УНИАН, за последние сутки в Украине зафиксированы новые рекорды заболеваемости и смертности от COVID-19: выявили 23 785 новых подтвержденных случаев коронавируса, умерлискончались 614 пациентов. В Минздраве отмечали, что 97% госпитализированных с COVID-19 в сентябре составили вакцинированные.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Ирина Погорелая