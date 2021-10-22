Вместе с тем в Украине установлен новый рекорд прививок: за сутки от коронавируса вакцинировано почти 270 тысяч человек.

В Украине за минувшие сутки, 21 октября, обнаружили 23 785 новых случаевкоронавирусного заболевания. В частности, заболели 1800 детей и 391 медработник.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, от осложнений умерли 614 человек - больше всего с начала пандемии, а выздоровели - 8 530 пациентов.

В больницы за сутки попала 5 141 человек с подозрением или подтвержденным COVID-19.

Читайте такжеУкраина - вторая в Европе по смертности от коронавирусаЗа сутки в Украине зафиксировали рекордное количество новых случаев заражения, предыдущее наибольшее значение было установлено днем ранее - 22 415 инфицированных COVID-19.

Второй день подряд также фиксируют рекордное количество смертей днем ранее умерло 546 пациентов с коронавирусом.

Больше всего новых случаев зафиксировали во Львовской (1 647), Днепропетровской (1 641) и Одесской (1 484) областях.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

С начала пандемии в нас обнаружили 2 725 385 случаев COVID-19. Из них 003 63 человека скончались от осложнений заболевания, а 2 361 365 — выздоровели.

Отметим, Украина продолжает удерживать ведущие позиции в антирейтинге стран по заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции.

Тест на коронавирус в Украине

Лаборатории 134 сделали 329 тестов на коронавирус: методом ПЦР — 72 999, методом ИФА — 15 546. Также сделали 45 784 экспресс-тесты на антиген к вирусу.

Всего в стране провели более 13,8 миллиона ПЦР-тестирований.

Вакцинация от коронавируса в Украине

В Украине установлен новый рекорд прививок: за сутки вакцинировано почти 270 тыс. человек. По данным Минздрава, 269 тыс. 666 людей вакцинировано вчера против COVID-19: одну дозу получили - 184 тыс. 107, полностью иммунизированы - 85 тыс. 559.

С начала вакцинальной кампании привито 8 млн 557 тыс. 659 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 млн 829 тыс. 174.

Всего проведено 15 млн 386 тыс. 831 прививки.

Справка УНИАН. Кампания по вакцинации от коронавирусной болезни началась в Украине 24 февраля. Прививку делают вакциной CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty производства Pfizer-BioNTech и AstraZeneca-SKBio, что производится в Южной Корее.

Отметим, записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Коронавирус в Украине: что стоит знать

Авторы: Виктория Гордиенко, Светлана Закелова