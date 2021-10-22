Говорит, что 80% летальности - в первые сутки поступления пациентов.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко назвал причины высокой смертности во львовской больнице скорой медицинской помощи.

Об этом он сказал на заседании парламента во время Часа вопросов к правительству.

Он отметил, что на днях побывал в той больнице, поскольку в СМИ была информация о высокой летальности в ней пациентов с COVID-19. По его словам, в этой больнице, которая является крупнейшей, – 1000 коек для ковидных больных и более 100 реанимационных коек.

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По его словам, 80% летальности в этой больнице - в первые сутки поступления пациента. "Это свидетельствует о том, что эта больница принимает самых тяжелых пациентов. Это свидетельствует о том, что в Украине почему-то превалируют люди, которые не верят в коронавирус, которые продолжают лечиться домашними подручными средствами и занимаются самолечением", - сказал Ляшко.

Он подчеркнул необходимость обращаться к медикам людям, которые заболели, поскольку при заболевании штаммом "Дельта" критическое состояние наступает достаточно быстро и тогда медики бессильны".

Он также призвал всех людей вакцинироваться.

Напомним, на днях во Львове умерла женщина - многодетная мать, которая была категорически против вакцинации. У женщины осталось трое детей. Кроме нее, в семье еще три человека инфицированы COVID-19.

Медики просят не медлить с вакцинацией, подчеркивая, что человек, который имеет прививку, может инфицироваться коронавирусом, однако течение болезни будет значительно легче.

Отметим, записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Надя Пришляк