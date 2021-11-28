Необходимо готовить население к новому варианту коронавируса, который может вытеснить штамм "Дельта".

Паниковать из-за нового штамма коронавируса "Омикрон" не стоит, однако относиться к нему следует осторожно.

Об этом заявил иммунолог Борис Донской на телеканале "Украина 24".

По его словам, пока не известно, сможет ли новый вариант вируса вытеснить штамм "Дельта", впрочем, такая вероятность есть.

"Вытеснит ли он "Дельту", пока мы не можем сказать, еще мало случаев проанализировано. Пока видно, что он как минимум не уступает "Дельте" в заразности и репродукции, поэтому то, что он вытеснит "Дельту" - такая вероятность, к сожалению, есть", - сказал Донской.

Врач также рассказал, какое течение у болезни, вызванной штаммом "Омикрон". При этом он призвал не спекулировать на его опасности, поскольку еще информации об этом штамме.

Читайте такжеКомаровский назвал главные проблемы украинской системы здравоохранения

"Пока что рано говорить, потому что описано слишком мало клинических случаев. Типичны ли они, или не очень, мы еще не знаем. Слишком мало пациентов, у которых был подтвержден этот штамм. Мы еще не знаем, поэтому спекулировать, что он более слабый или наоборот, более сильный, пока не стоит. Конечно, если вы хотите максимально заранее уберечь людей от заражения, то чем больше будет вакцинировано, тем лучше будет предупрежден удар. Мы еще не знаем, насколько стремительно он будет размножаться, опередит ли он "Дельту", но нужно готовить популяцию к вирусу", - сказал Донской.

По его словам, необходимо вводить карантинные ограничения для других стран, что поможет снизить вероятность попадания этого вируса в Украину.

"Кроме того, конечно, карантинные меры. Причем необязательно из стран, где обнаружили вирус, потому что с утра не обнаружили, а к обеду уже обнаружат. Только начали его тестировать, во многих странах нет тестов. Поэтому если в какой-то стране не было описано случаев вируса, это не значит, что его там нет, и человек оттуда может его завезти. Так что карантин, ограничения, приезжающих необходимо тестировать и все равно сажать на карантин - только так мы сможем снизить вероятность попадания этого вируса (в Украину - ред.). Хотя, к сожалению, не будем себя обманывать, он все равно попадет", - сказал Донской.

Как сообщал УНИАН, новый вариант коронавируса B.1.1.529 впервые был выявлен в Южной Африке 24 ноября.

Всемирная организация здравоохранения назвала новый штамм коронавируса греческой буквой "омикрон".

В организации подчеркнули, что новый штамм имеет большое количество мутаций, некоторые из которых вызывают беспокойство. "Предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими, вызывающими беспокойство", - отметили в ВОЗ.

Эксперты считают, что новый штамм коронавируса может быть в шесть раз заразнее чем штамм "Дельта".

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Александр Топчий