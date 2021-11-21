Медик объяснил, почему в нашей стране резко упало количество найденных больных COVID-19.

В Украине сделали "коронавирусный фокус", благодаря которому количество выявленных больных COVID-19 серьезно уменьшилось.

Ранее в нашей стране за сутки делали до 130 тысяч тестов на COVID-19, а 20 ноября сделали 60 тыс., рассказал главный врач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецкий в видео, размещенном на его канале в YouTube.

"Сейчас мы имеем уменьшение количества новых случаев по пандемии. Но здесь очень интересный фокус, который очень интересно делается. То есть у нас... раньше проводилось до 130 тысяч тестов за сутки, теперь... за прошедшие сутки было проведено 60 тысяч тестов. Поэтому соответственно у нас действительно количество новых случаев опустилось до 10 тысяч", – сказал медик.

Напомним, 17 ноября коронавирус в Украине нашли у 20 591 человека, 18 числа – у 20 050, 19-го – у 18 250, а 20-го – у 10 635 человек.

Пандемия коронавируса началась в марте 2020 года, в этом же месяце в нашей стране ввели карантин.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Екатерина Присяжнюк